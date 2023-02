Sexo oral y penetraciones a presos a cambio de “buena conducta”: la historia de abusos de un guardiacárcel de La Plata

Un guardia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de la Unidad 18 de Gorina, de La Plata, identificado como “V.E.O” fue detenido en las últimas horas por abusar reiteradas veces sexualmente de presos que estaban bajo su custodia a cambio de “beneficios” y “buenas calificaciones en informes”. El agente será acusado de “abuso sexual simple” y de “abuso sexual con acceso carnal”, ambas figuras agravadas por haber ocurrido durante sus labores y por haber tenido bajo su custodia a las víctimas. Las autoridades judiciales estudian la posibilidad de imputar algunas figuras del artículo 144 bis del Código Penal las cuales serían “severidad, apremios y vejaciones”.

El agente de 43 años tenía una denuncia radicada el 22 de agosto del año pasado por el área de Asuntos Internos del SPB que dio inicio a la investigación que derivó en la detención del subprefecto en su domicilio ubicado en la zona de calle 4 y 424 de la capital bonaerense. Asimismo, tras la orden firmada por el juez de Garantías, Eduardo Silva Pelosi, allanaron la casa del guardiacárcel donde los agentes incautaron una notebook, un celular y un pendrive, elementos que serán peritados.

El caso salió a la luz tras la difusión de un video donde se lo ve practicando sexo oral a uno de los internos en la Unidad de La Plata, donde el guardia trabajaba, que hacía para calificar con "buena conducta" a los presos. Se sabe dichos informes son importantes tanto para la vida de los reclusos dentro de la cárcel como para el acceso a salidas transitorias, morigeración de penas y otros beneficios. Un mal reporte, en cambio, puede perjudicar al recluso al momento de ser evaluado por la Justicia.

“El agente abusaba de su cargo y manipulaba a los internos: era el encargado de elaborar los informes de buena conducta que intercambiaba por sexo oral como para beneficiarlos”, precisó una fuente cercana a la investigación a Télam. El caso es investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 local, quien imputó al guardiacárcel por el delito de “abuso sexual con acceso carnal simple y agravado”. El acusado había ingresado al servicio en 2004 y fue ascendiendo de categoría, pero desde 2018 que cumplía con la función de “coordinador de formación técnica y oficios”, un puesto clave en los informes de los reclusos.

La Unidad de La Plata implicada en el caso de abuso está ubicada en la calle 41 y las vías del ferrocarril. Está destinada al tratamiento de conductas y uso indebido de drogas por lo que con varios reclusos trabajan a través de una “Comunidad Terapéutica”. Es así que cuenta con un equipo compuesto por psicólogos, asistentes sociales, psicopedágogos, terapistas ocupacionales y profesores, entre otros profesionales.

Algunos reclusos se animaron a dar su testimonio sobre el momento en el que fueron abusados por el agente penitenciario. Uno de ellos, mencionado como “B.”, de 22 años, contó que una tarde de julio de 2022 entró a una celda del pabellón 5 que usaba V.E.O. por realizar “reuniones privadas”. Ese lugar que usaba el imputado como oficina administrativa tenía un sofá floreado, paredes verdes y blancas, según determinó el recluso de la Unidad de La Plata y contó: “Yo ya sabía que te hacía hacer cosas relacionadas con lo sexual”. “Te decía que si lo satisfacías en lo que pedía te daba buenos informes y te beneficiaba para que tengas la libertad antes. Lo hice solamente por el beneficio que me iba a dar”.

El abuso a B. no ocurrió una sola vez. De acuerdo al expediente, el agente atacó al detenido entre julio y septiembre de 2022, los días lunes, miércoles y viernes, siempre en la misma celda, y lo obligaba a masturbarlo, a que le practique sexo oral. En una ocasión, lo penetró por la fuerza. “Solo lo veía por los informes que me prometió. Si no hubiese estado en juego mi libertad, no lo hubiese hecho nunca”, declaró la víctima.

Al respecto de los videos, otros dos detenidos contaron que le mostraron una de las pruebas de abuso a un penitenciario. En ese video, el acusado “se estaba tomando el helado”, que, según los internos, significaría que el penitenciario “le practicaba sexo oral a detenidos”. De esa secuencia, se encontraron varias tomas breves, de no más de 15 segundos, donde V.E.O está siempre de rodillas. Además, los internos afirmaron que el abusador incluso “chapeaba” con su rol de evaluador.

Hubo también otras víctimas que se atrevieron a denunciar los abusos en su contra, con hechos repetidos que ocurrieron entre julio y agosto, también en la misma celda. Uno de ellos, aseguró que el subprefecto “le ordenaba que le tocara el pene” y aprovechaba para atacarlo en su oficina, cuando estaban a solas. “Estás re lindo, sos re lindo pibe”, le decía el penitenciario y sumó: “Cerraba la puerta, y mientras yo preparaba un mate, él me tocaba, insinuaba para que hagamos algo, yo me sentí muy incómodo”.

Los compañeros del subprefecto que declararon en la causa, marcaron la importancia de los informes que V.E.O. labraba para que cualquier preso consiga un beneficio: “Sus informes son una parte fundamental, integran la junta de selección, se integran con los del sector de escuela, vigilancia, talleres mecánicos, el área psicológica. Todos estos informes se unen para cuando el juzgado de cada interno los solicita”.