"¿Si le muestro la platita se entrega?": los aberrantes mensajes de Guazzora para abusar de menores

El periodista y el ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores, Ezequiel Guazzora, continúa prófugo de la ley desde hace 18 días. Ahora a la investigación se sumó una serie de aberrantes mensajes entre el acusado y una mujer donde ofrecía efectivo a cambio de tener relaciones sexuales con una menor de edad.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54 pidió la captura de Guazzora, de 40 años, luego de ser denunciado por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Dicha organización sumó al expediente una serie de capturas de pantalla donde se ve una conversación de Instagram entre el sospechoso y una mujer de 44 años. Como se puede ver en la conversación, se habla sobre la intención del periodista de pagarle a esta persona para tener relaciones sexuales con su hijs.

En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar Infobae, está a su nombre. En el diálogo, que tiene un alto contenido sexual, Guazzora deja en claro sus intenciones de abuso.

“La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c… cuando tenía 8 añitos”, indica. Luego, Guazzora ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, ¿100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insistió.

En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas: “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, afirma el periodista. Más adelante, la mujer le recrimina: "Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra", aparentemente, de esta forma, la implicada la reclama el dinero prometido por el intercambio. Mientras que Guazzora le responde: "Nunca te fallé, ¿ok?".

Sin embargo, el domingo 13 de agosto en el que se realizaron las PASO, la madre de la víctima fue capturada en el Instituto Señora del Monserrat, ubicado en la avenida Belgrano al 1300 en Capital Federal, por el orden del juez Santiago Bignone. Donde el personal de Trata de Personas de la Policía de la Ciudad montó un operativo en la zona del colegio, esperó que a la mujer efectuara el voto y se la detuvo por el delito de ‘trata de menores’.

Se realizó un despliegue similar en un colegio de la Provincia de Buenos Aires donde debería haber votado Guazzora, pero el mismo no pudo concretarse debido a que no se presentó a las mesas. Incluso, un día antes de la jornada electoral, el ex candidato dejó de registrar movimientos en sus redes sociales. En Instagram, donde tenía más de 68 mil seguidores, su última publicación tiene fecha del 12 de agosto. En Twitter, con más de 10 mil seguidores, también se registró actividad el mismo día.

El periodista fue denunciado por la RATT Argentina: una red de trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas de todo el país, que tiene 17 años de trayectoria y que busca “contribuir a la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral”.

“Somos un espacio de acompañamiento, de recepción de denuncias, de seguimiento de denuncias, de asistencia para víctimas de trata y todo tipo de violencias. Desde el 2006, nuestra organización está abierta para que cualquier persona pueda hacer una denuncia anónima, ya que nosotras somos quienes hacemos el informe sin poner datos del denunciante”, aseguró la presidente de la RATT, Viviana Caminos.