“Si tengo que ir preso, iré preso”: habló el dueño de la jauría que atacó a un menor en Mendoza

Desde hace dos días que un menor de cinco años atacado por una jauría en Rivadavia, Mendoza está en terapia intensiva. En el marco de la investigación, el dueño de la finca a la que pertenecían los animales habló y reveló que lo primero que hizo después de socorrer a la víctima fue entregarse en una comisaría: “Lo primero que hice, después de llevar a los padres con el niño a la sala de salud de Junín, fue ir a la comisaría a entregarme”.

Ricardo Ganum, abogado de 61 años, es el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos. En diálogo con Los Andes, el responsable de que los perros estén sueltos afirmó: “Fue realmente un accidente. Yo nunca hubiese abierto la puerta si hubiese imaginado que un niño estaba caminando por un callejón de mi finca".

Además, el hombre reveló que si los perros hubiesen sido de alguna raza puntual, lo más probable hubiese sido que asesinaran al menor, ya que el ataque fue ejecutado por entre 10 y 15 canes."Cuando encuentro a la criatura, ensangrentada y llena de tierra, lo primero que hago es taparle una salida de sangre que tenía en el cuello; y me voy a mi casa corriendo para limpiarlo, para ponerle algo de alcohol y aplicar un torniquete en esa herida, mientras le gritaba a mi esposa que llamara a la ambulancia", continuó Ganum.

Seguido a esto, hizo mención de la justicia y dijo que se hará cargo en todos sentidos tanto judicial como personalmente de la causa: "Gracias a Dios el niño está evolucionando bien, que es lo único que me importa ahora. Después llegará la hora de responder penal y civilmente. Yo no le escapo a mi responsabilidad. Si tengo que ir preso, iré preso, pero es una cuestión judicial y no puede ser popular, como se está convirtiendo".

Por otra parte, cuestionó el motivo por el que un menor de edad estaba dentro de su vivienda, ya que como de costumbre, él soltó a sus mascotas para que estuvieran dentro de su predio.

"También es cierto que se tienen que replantear qué hacía un niño en mi finca. Yo hice un acto de largar a los perros para que anden por mi finca, no para que vayan a otro lado y traigan un niño para atacarlo. Yo actué para salvar ese niño, que es lo único que me interesaba". Por último, concluyó: “Les dije que había ocurrido un hecho nefasto, y les indiqué que manden personal a la finca para tomar las primeras medidas de rigor".