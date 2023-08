"Si un día no vuelvo, hagan mierda todo": Quién era Naiara, la joven asesinada y descartada en el río Paraná

Naiara Durán tenía 25 años y había sido vista por última vez el domingo, durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero a pesar de la prolongada ausencia de la joven, su búsqueda inició recién el jueves por la mañana luego de que su familia realizara la denuncia formal por su desaparición. ¿La razón? No era la primera vez que Naiara se ausentaba de su hogar y su entorno presumió que, al igual que en otras ocasiones, iba a regresar. Pero lamentablemente, eso no ocurrió: la mujer fue hallada asesinada dentro de un tacho de 200 litros a orillas del río Paraná en San Pedro.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por un hombre que estaba en la costa del riacho de San Pedro, quien no dudó en alertar rápidamente a las autoridades. "Había mucha sangre y el cadáver estaba envuelto y oculto dentro de un tambor de 200 litros", detallaron las fuentes del caso. "Por las lesiones que presentaba y el estado del cuerpo, fue asesinada hace 48 horas mínimo", advirtieron.

La última vez que había sido vista, Naiara vestía una campera negra y pantalones de jean. El domicilio donde residía fue allanado en la tarde del jueves y allí la policía había secuestrado distintos elementos, entre ellos dos teléfonos celulares que podrían ser claves en la investigación. Por ahora, trascendió que el último contacto que mantuvo fue con una de sus tías y que fueron las señales particulares como el tatuaje que tenía en el rostro los que permitieron identificarla.

De hecho, la joven medía 1,60 mts. de estatura, era delgada, de tez blanca, ojos marrones, cabellos cortos castaños oscuros con flequillo y tenía varios tatuajes en sus extremidades. Sin embargo, uno en particular le permitió a las autoridades identificarla una vez hallado el cadáver: llevaba la palabra "Flow" en su frente. De acuerdo con su familia, también llevaba puestos borcegos de color negro y cadenas de oro el último domingo.

El caso quedó en manos de fiscal María del Valle Viviani, quien llegó al lugar donde los efectivos lograron retirar los restos de la joven y ordenó las pericias protocolares para estos casos, además del traslado a la morgue donde se llevará a cabo la autopsia que buscará determinar la manera en la que fue asesinada. Por ahora hay dos personas detenidas: la prima de la víctima, identificada como Antonella Russo, y Mario Damián Gil, su pareja.

La fiscal ordenó allanar la casa de Russo, donde secuestraron un cuchillo de 20 centímetro de longitud, una carpa color azul, -que habría sido quitada para envolver el cuerpo de la víctima-, un spín con dos puntas de hierro y mango madera y siete cartuchos calibre 22, entre otros elementos. La principal hipótesis sostiene que Naiara, su novio, su prima y otros dos amigos se habían reunido el domingo para tomar cerveza y escuchar música. Por motivos que aún se intentan esclarecer, las mujeres comenzaron a discutir y luego, nada más se supo de la víctima hasta que fue hallada sin vida durante la tarde del jueves.

A través de las redes sociales, sus amistades se pronunciaron y pidieron por "Justicia". Incluso, compartieron una de las últimas publicaciones que hizo la joven antes de ser asesinada: "Si un día no vuelvo, hagan mierda todo", había publicado Naiara en su cuenta personal de Facebook junto a una foto suya. "Esta es una de las fotos de perfil de Nai.. hoy apareció asesinada. ¡Vamos a hacer mierda todo, no lo vamos a dejar pasar", escribió, dolida y furiosa, una de sus amigas.

Por su parte, su tía, Ximena Durán, se mostró devastada por la noticia y la compartió a través de sus redes sociales junto a un conmovedor mensaje: "Nai sé que no fui la mejor tía porque la distancia no me permitió estar cerca tuyo. Hoy brillas en el cielo Nai, va apagar tu luz justicia por vos y consuelo a tu mamá, hermanas y tus bellos bebés...vuela alto hermosa te ame siempre desde la distancia".

El nombre de Naiara Durán ya había trascendido años atrás en los medios, cuando desapareció en La Paz, Bolivia. La joven, que viajaba desde octubre de 2020 con su hijo de por entonces dos años como mochilera , había dejado al menor en un hostel y pudo ser encontrada una semana después. Este hecho había ocurrido en septiembre del 2021. Su familia se comunicaba casi a diario con la joven vía Facebook hasta que perdieron toda la comunicación con ella.

Días después. una persona llamada Gladys los llamó desde Bolivia y alertó que la mujer se había ido del hostel con un hombre de Rosario, pero sin su hijo. En aquella oportunidad, el menor había quedado a cargo de las autoridades del país vecino, que lo resguardaron en una guardería. Aquella noticia había obligado a la madre, el tío y el marido de la abuela de la joven a viajar hacia Bolivia para recuperar al menor y colaborar en la búsqueda.

Su familia había contado que Naiara sufría de problemas de adicciones y, aunque ya había contado con atención, creían que había sufrido otra recaída. En aquella época, la joven había emprendido su viaje como mochilera con su hijo desde Rosario, junto a un hombre identificado como Mario. Ambos habían ido a Córdoba, Salta, y Jujuy. Desde La Quiaca cruzaron a Villazón, en Bolivia. De ahí se dirigieron a La Paz, destino donde desapareció.

El entorno de la chica había detallado que ambos atravesaban problemas de adicciones. La abuela de la joven le dijo al medio La Opinión que él había vendido el celular de Naiara para poder comprar drogas. “No hay una persona con la que haya hablado que no me haya dicho que es una porquería de tipo, que usa a las mujeres”, había señalado Elsa Romero, la abuela de la joven, en diálogo con el medio local.

Antes de aquella desaparición, Naiara había estado dos semanas sin contactarse con sus allegados en la Argentina. Para el cumpleaños del menor, en julio del 2020, la familia le había hecho llegar dinero para la torta, que el chico habría tomado para la compra de sustancias, según indicó el medio de San Pedro. En aquel entonces, ella tranquilizó a sus allegados y les dijo que estaba bien.

Sin embargo, Naiara terminó regresando de su viaje cuando se peleó con Mariano. “Una mujer se conectó conmigo y me dijo que estaba fumando pasta base y que estaba pesando 30 kilos, que la vayamos a buscar”, había comentado, angustiada, la abuela de Durán. “Hay que entender que estamos hablando de una chica que tiene un problema de adicciones, que hay que ayudarla, tiene que haber un centro donde se puedan tratar estos problemas porque Naiara es una de las miles de chicas que están así”, agregaron miembros de su familia. Finalmente el cuerpo de la chica fue hallado durante la tarde del jueves envuelto en una lona y dentro de un tacho de 200 litros con signos de haber recibido varias puñaladas.