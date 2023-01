"Siempre peleaban en grupos de 3, 4 ó 5": el feroz testimonio de Pablo Ventura contra los rugbiers

Pablo Ventura salió a cenar la noche del 17 de enero de 2020 con su familia a un restaurante de Zárate y luego se fue a dormir sin imaginarse que horas después sería detenido, acusado de ser el responsable, o uno de los responsables, del asesinato de Fernando Báez Sosa. , el joven de 18 años asesinado a golpes a metros del boliche Le Brique, ubicado en Av. 3 y Calle 102 de Villa Gesell.

Fernando llegó a dicha localidad balnearia el jueves 16 de enero. Su plan era permanecer unos días allí con sus amigos de la escuela secundaria y con su novia, Julieta. Todos ellos se hospedaron en el hostel Hola Ola, en Paseo 105 y Av. 5, donde permanecieron hasta el 23 de enero. Cerca de las 19:00 del viernes 17 de enero, Fernando y sus amigos decidieron pasar la noche en Le Brique, lugar al que llegaron a la 1:30, aproximadamente.

Cerca de las 4:30, debido a la gran cantidad de personas que había dentro del local, hubo un roce entre los rugbistas y los amigos de Fernando. Ante el alboroto que se originó, la seguridad del establecimiento decidió sacar por un lado a los rugbiers que oponían resistencia (sobre todo Máximo Thomsen, que se mostraba muy alterado) y por otro lado salieron Fernando y sus amigos de manera pacífica.

Luego de ser expulsado, Fernando decidió quedarse enfrente del boliche junto a siete compañeros tomando un helado, de uva, y esperando que saliera el resto del grupo.​ Dos minutos después de salir, a las 4:44, dos de rugbiers (Enzo Comelli y Ciro Pertossi) lo atacaron por la espalda. Al menos ocho de los diez rugbiers participaron del homicidio. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego le propinaron patadas en la cabeza.

Mientras tanto, otros golpearon a sus amigos, impidiéndoles acercarse a la víctima y socorrerlo. Un amigo de Fernando, Tomás, también terminó herido. El ataque duró menos de un minuto. Según la hipótesis de la fiscal, hubo una división de tareas para cometer el homicidio, algunos golpearon a la víctima y otros evitaron cualquier tipo de ayuda.​

Lucas Pertossi filmó el comienzo de la golpiza (hasta que cortó la grabación para sumarse a la misma). Cuando Fernando ya estaba en el piso, Thomsen gritó: "¡Dale cagón! ¡Levantate y peleá!". Otra frase que se escuchó en los videos que forman parte de la causa fue la de Matias Benicelli: "¡A ver si ahora volvés a pegar de atrás, negro de mierda!".

Una vez detenidos, el grupo de los diez rugbiers aseguró que el asesino de Fernando había sido Pablo Ventura, joven practicante de remo, también oriundo de la localidad de Zárate, pero con quien no tenían relación alguna. En un primer momento la fiscal del caso, Verónica Zamboni, puso en duda su testimonio ya que las cámaras de seguridad captaron a un automóvil igual al de la familia de Pablo volviendo de la Costa Atlántica y el joven tenía un pasaje para viajar a Uruguay.

Días más tarde, la justicia pudo comprobar que Ventura había estado cenando en un restaurante de su ciudad y que el viaje fuera del país que tenía planeado estaba agendado desde septiembre de 2019. Después de las ruedas de reconocimiento, en las cuales nadie apuntó contra él, fue sobreseído de la causa. Hoy Ventura tomó asiento para declarar. Antes de ingresar al juicio, aseguró que “con buena cara no voy a mirar” a los rugbiers acusados. Ni siquiera los miró.

Lo primero que hizo fue aclarar que no conocía a la víctima y que con el único de los imputados que tenía una relación, o al menos conocía, era Máximo Thomsen. "Con ellos (los rugbiers) no tenía ningún tipo de trato, solo sabía quiénes eran porque éramos de la misma ciudad”, dijo. En ese sentido, señaló que había tenido problemas “Con Lucas Pertossi, porque una vez habló mal de mí". "Dijo que yo le parecía un tonto. Nos miramos mal en un boliche”, contó.

Consultado sobre el momento que fue inculpado y detenido, recordó: “Me vino a buscar la Policía a mi casa, me llevan a campana, no estaba esposado ni nada. Me sacan el DNI y el celular y me dicen que tengo que ir Gesell por el asesinato de un chico. Me esposan y me suben a un auto. En Villa Gesell me recibe la DDI y cuando llego ahí preguntaba porqué estoy ahí y ahí me explican que se me inculpaba del asesinato de un chico”.

Envalentonado, resaltó que el expediente no marca quién lo culpó. “Estuve 3 o 4 días incomunicado. El lunes me llevaron a declarar, me llevaron tapado primero. Me encuentro con mi abogado que me dice que voy a tener que declarar. Yo dije que sí porque no tenía nada que ver”, siguió. Luego, le mostraron los mensajes que intercambió con un primo suyo tras enterarse del crimen y de que los rugbiers habían sido detenidos.

Un mensaje dice: “Los odio yo. Ojalá vayan presos por pelotudos porque mataron a un pibe”, escribió Pablo. “Varias veces a la salida del boliche los había visto pelear en grupo allá en Zárate. En grupos de 3, 4, 5. Contra dos personas. Siempre eran mayoría ellos”, dijo. Después, le mostraron otros mensajes que le mandó con un amigo identificado como “Fran”. “Ojalá los metan en cana. A Lucas Pertossi y a (Matías) Benicelli los odio más que nada”, escribió Pablo.

Frente a esto, le preguntan por Benicelli, a quién no nombro. “No una vez tuve un cruce, pero nada más...”, explicó. En otro chat a un amigo, le dice: “Me quieren meter a mí en el quilombo de Gesell. Aparentemente uno de los que estaban en Gesell me nombró a mí. Si me nombró Pertossi lo hago cagar, te juro”. Su amigo le dice: “Qué paja, recordá que estuviste conmigo en casa anoche”.

Finalmente, por falta de pruebas y tras comprobarse que no había salido de Zárate la noche del hecho, Ventura fue excarcelado el 21 de ese mismo enero de 2020 por pedido de la fiscal de Villa Gesell a cargo de la causa, Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli. "El primer día fue horrible, todos me miraban como si yo fuera el asesino", había dicho el remero antes de ingresar a declarar.