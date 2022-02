Muertos e internados en grave estado por consumir cocaína con veneno: hay 10 detenidos

Hasta el momento, al menos 12 personas murieron y más de 20 debieron ser hospitalizadas tras consumir cocaína en las localidades de Hurlingham y Tres de Febrero. Recientemente los investigadores detuvieron a una persona, después de que se confirmara que la sustancia tenía veneno para ratas.

Las autoridades locales confirmaron que cuatro muertes ocurrieron en el hospital San Bernardino de Hurlingham, sitio al que también fueron trasladadas otras siete personas. El otro fallecimiento aconteció en el Hospital Bocalandro de Tres de Febrero. Sin embargo, habría seis muertes más y otras personas atendidas en San Martín.

Las víctimas fatales identificadas hasta ahora son Hernán Castro (45), Martín López (36), Dino Melgarejo (33) y Fernando Yacante. Todos se domiciliaban en la localidad de Hurlingham.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otro lado, el parte policial detalló que Francisco Pinto, Fernando Castiglione, Nahuel Nievas, Sergio Molina, Vanesa Fernández, Leonardo Guevara y Carlos Aversa ingresaron al mencionado centro de salud con idénticos síntomas que los fallecidos.

Allí se sumó que Diego González, Leandro Balbuena y Lucas Álvarez fueron trasladados al Hospital Papa Francisco de Hurlingham y permanecen en estado reservado.

A su vez, durante esta madrugada se constató que otros ocho hombres debieron ser internados en el Hospital Bocalandro de Tres de Febrero. Todos presentaron las mismas complicaciones. En las últimas horas se confirmó que uno de ellos también falleció.

Uno de los intoxicados, que está fuera de peligro, pudo aportar información y reveló que compro la droga en la zona de Puerta 8, lo que derivó en la aprehensión de un sospechoso.

Ante esta gravísima situación, desde la Fiscalía General de San Martín emitieron un comunicado en el que explicaron que circula "una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad". "Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamientos positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud", agregaron. De igual modo, confirmaron 12 fallecimientos y varias internaciones.



El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla". El funcionario participó de los operativos que se desplegaron en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad. Hasta ahora 10 personas fueron detenidas.

En ese punto, Berni dijo: "En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron".

Y afirmó: "Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estira".

Y finalizó: Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas".