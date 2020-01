Signos de desorientación, desequilibrio emocional y llanto: ¿Qué dijo el adolescente acusado de matar a su familia?

Exequiel S, el adolescente de 17 años que era buscado desde el 1 de enero último luego de que su madre, su sobrina y su padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas en su casa de Melchor Romero, fue encontrado el lunes por la tarde caminando por la banquina de la Autovía 2 a la altura de la localidad de Samborombón.

"El adolescente iba caminando a la vera del camino", confirmó el fiscal penal platense, Marcelo Martini, quien viajó en persona hasta el Destacamento Vial de dicha localidad del partido de Coronel Brandsen para entrevistarse con el chico.El propio fiscal aseguró que el joven fue observado por efectivos que se hallaban a bordo de un móvil del destacamento, a quienes les llamó la atención que hubiera alguien caminando por la banquina de la autovía 2, a la altura del kilómetro 90.

"Estoy yendo caminando a Mar del Plata", dijo el chico a los policías que se le acercaron para saber qué estaba haciendo allí. En esas circunstancias, el adolescente reconoció que no tenía su DNI pero al dar su nombre de pila, los efectivos estuvieron seguros de que se trataba del chico buscado desde hacía cinco días, por lo que lo condujeron al destacamento policial.

Una vez allí, el adolescente fue sometido a un control médico, ya que los investigadores querían determinar si tenía algún tipo de lesión o corte que pudieran determinar su posible participación en el hecho. "Aparentemente, por lo que me dicen, no tiene lesiones significativas a simple vista", dijo Martini, con la excepción de un rasguño superficial en una de sus manos.

En el reconocimiento médico-legal surgió “una herida superficial lineal” en la mano cuya data coincidiría con la de los asesinatos, compatible con un rasguño aparentemente cometido por una víctima al intentar defenderse. “Por lo recolectado cierra el hecho de que haya asesinado a su padrastro y madre por la mala elección que tenía”, señala una fuente.

El adolescente finalmente arribó a la fiscalía platense minutos después de las 23 del lunes, tras lo cual, el instructor judicial "le notificó el hecho por el que se lo investiga" y que "mañana (por hoy) se le tomará declaración seguramente ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ya que por tratarse de un menor, Martini debió declinar su competencia", precisó una fuente judicial.

El mismo informante señaló que al adolescente se le asignó la defensora oficial Raquel Ponzinibio y que quedará alojado en un instituto de menores. La fiscal de menores platense Carmen Ibarra solicitó oficialmente el pedido de detención de Exequiel, así como una inhibitoria, pedido que fue convalidado por el Juzgado Nº 2 de Menores poco después de este mediodía.

Según la versión del adolescente, el miércoles pasado festejó el Año Nuevo con una de sus hermanas, fue después con amigos a ver la quema de muñecos y volvió a dormir a su casa cerca de las 7 de la mañana. En ese momento –según relató- ingresó por la ventana porque la puerta estaba trabada: detalló que los cuerpos de su familia eran los que no le permitían abrirla.

Al mismo tiempo, contó que al despertarse tenía "sangre seca" en las manos y fue al baño a lavarse. Al salir, encontró la masacre. “Me asusté mucho, me tomé un tren a Constitución”, sostuvo el adolescente. “Soy de tener pesadillas, cuando me desperté tenía sangre seca en las manos”, sostuvo ante los investigadores. Cuando le mencionaron que la nena de cinco años había sido descuartizada se largó a llorar, mientras repetía que él no les había hecho nada.

El adolescente de 17 años será sometido a peritajes psicológicos y psiquiátricos antes de volver a ser indagado. La decisión fue adoptada por una jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, a pedido de la fiscal Ibarra, quien quedó a cargo de la investigación desde ayer, cuando fue encontrado el menor de edad.

Según los pesquisas, el estudio se realizará tras detectar en el adolescente signos de cierta desorientación y desequilibrio emocional cuando intenta hablar sobre las víctimas. "Los especialistas indicarán si está en condiciones de responder a las preguntas de la fiscal", señalaron.

El joven quedó acusado de los delitos de "triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el vínculo". El menor fue sometido a controles médicos que establecieron que se hallaba en un "estado alterado" aparentemente por haber permanecido "escapando de la policía", pero no se hallaron lesiones que pudieran presumir algún tipo de lucha.

Una fuente judicial precisó que "el próximo viernes comenzarán las pericias químicas a una serie de rastros y elementos hallados en la escena del crimen, en busca de ADN de él o los implicados en el triple crimen", en tanto se confirmó que en la casa no fue hallado el teléfono celular de la madre del ahora detenido.

Apenas se descubrió el hecho, el fiscal ordenó la búsqueda del adolescente por considerar clave su testimonio para esclarecer lo ocurrido en la madrugada del 1 de enero en la casa de 523 entre 164 y 165, de la localidad platense de Melchor Romero, partido de La Plata, donde fueron hallados los cadáveres de su madre, Graciela Holsbak (54); su sobrina Alma (5) y su padrastro Raúl Bravo (54).