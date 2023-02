“Sigue con asistencia y está alterada”: la víctima de la violación grupal en Palermo y la espera del juicio

El lunes 28 de febrero del 2022 alrededor de las 14:45 horas Thomas Domínguez (22), Ángel Pascual Ramos (23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Steven Alexis Cuzzoni (20), Franco Jesús Lykan (23) e Ignacio Retondo (23) organizaron y llevaron adelante el abuso sexual de una joven de 21 años.

En ese entonces, una pareja de panaderos y un vecino detectaron movimientos sospechosos dentro de un auto Volkswagen Gol ubicado a metros de Plaza Serrano, motivo por el cual dieron aviso a los efectivos policiales. Los jóvenes fueron detenidos inmediatamente y la víctima comenzó con las pericias judiciales.

Tras varios meses de espera, los resultados de ADN que se realizaron en ese entonces, indicaron que tanto en el vehículo como en la ropa de la víctima había perfiles genéticos de Lautaro Ciongo Pasotti y Ángel Pascual Ramos. Por otra parte, el resto de los acusados estuvieron presentes en el lugar del hecho, colaboraron y son considerados "partícipes necesarios".

Hugo Figueroa, abogado de la víctima, habló con BigBang y explicó que si bien aún no saben cuándo comenzará el juicio, estiman que será antes de mitad de año: “La verdad es que no sabemos cuando comenzará el juicio, ya que va a ser extenso por la cantidad de testigos que va a haber, entonces las agendas de los Tribunales suelen ser bastante complicadas cuando son tantas jornadas. Estimo que va a ser alrededor de abril, pero todavía no nos pusieron fecha del juicio”.

Con respecto a la situación actual de la víctima, quien continúa en tratamiento psicológico, Figueroa reveló: “En la actualidad ella sigue recibiendo tratamiento psicológico y obviamente en este momento tan próximo a cumplirse el aniversario de la fecha está en una situación un poco alterada, pero es lógico por lo sucedido”.

Consultado sobre la pena que espera la querella, Figueroa explicó: “Respecto de qué sería justicia para nosotros, yo entiendo que acá tienen que ser todos condenados como partícipes necesarios, como una organización con roles definidos para llevar a cabo el desenlace del nexo causal del tipo penal".

"La realidad para nosotros es esa, supongo que para ella no va a alcanzar; pero técnicamente eso es lo que consideramos como justicia. Varios de ellos se han negado a declarar, así que no sé cual es la temática, pero para mí varios de ellos van a apuntar a que fue una situación que se dio de forma casual y que nunca tuvieron conocimiento de la negativa respecto al consentimiento. Eso es lo que van a tratar de sostener durante el juicio. Eso es lo que supongo”.

Sobre la defensa de los imputados y la relación con sus abogados, Figueroa reconoció: “Nosotros no mantuvimos ningún contacto con ninguno de ellos, yo tuve una vez un contacto con únicamente con el doctor Alfonso que es abogado de Dominguez, pero no se tocó el tema en profundidad, fue muy por arriba y al principio de todo esto. No hubo más que intercambio de contactos”.