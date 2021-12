¿Sigue los pasos de Darthés? Fabián Gianola será imputado por abuso sexual y podrían pedir su detención

El año 2018 será recordado de diferentes maneras. Pero son muchos los que coincidirán que aquel año se gestó la revolución feminista que protagonizó diferentes luchas y que sacó a relucir los casos de abuso y acoso en la farándula. entre ellos, se destacó el caso de Fabián Gianola, quien había sido denunciado públicamente por la actriz Fernanda Meneses por acoso sexual.

Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián. La actriz había señalado que Gianola la acosó en tres reiteradas ocasiones, enfrente de su pareja y hasta delante de las maquilladoras. En esa oportunidad, ella salió corriendo y llorando: "Me tocó, me sonrió y me dijo que estaba más flaca".

El segundo y tercer episodio de acoso fueron frente al novio de Meneses, que quiso “ir a buscarlo” pero fue contenido por la actriz. En el último caso, relató que la llamó a su camarín, forcejeó con ella para besarla; lo consiguió y se fue, motivo por el cual la habría despedido. La denunciante ya había declarado que Gianola tuvo conductas sexuales inadmisibles, incluso durante los ensayos.

Además, afirmó que él habría aprovechado su posición de jerarquía, dejándola sin trabajo en el ciclo Hoy ganás vos (El Nueve); por esta razón avanzó por la vía judicial un año después de su primera referencia al caso. Tras la denuncia, el actor desmintió estas versiones y aseguró que venía sufriendo extorsiones de parte de Meneses. De hecho, afirmó tener pruebas que confirmaban una presunta extorsión por parte de la actriz.

Se trataban de una serie de chats, fotos y videos en donde aparentemente Meneses le exigía una suma dinero o de lo contrario iba a realizar una denuncia en su contra. “No hay un sólo indicio que demuestre lo que dice”, manifestaron en su momento desde el entorno del actor, quien además por entonces envió una serie de cartas documento para evitar que se hable del tema en los medios.

Luego de todo este escándalo, la actriz Mercedes Funes salió en defensa de su colega y publicó un fuerte mensaje contra Gianola en las redes sociales. “Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho”, escribió la ex de Nicolás Vázquez, quien a su vez trabajó en la tira “Nano” en 1994 junto a Gianola cuando sólo tenía 15 años.

Además, la locutora Viviana Aguirre presentó una denuncia penal contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia. Según contó, el cómico le metió la mano en la cola adelante de sus compañeros de trabajo mientras estaban al aire: "Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto que cuento".

Aguirre comentó que el episodio ocurrió el 22 de mayo de 2019 y que después del abuso, ya no volvió a trabajar en la radio. "Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado'. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador", detalló.

Y siguió: "Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”. Aunque la locutora decidió no hablar del tema con el actor, sí presentó una denuncia ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Criminal y Correccional. Acompañada de su abogado Gustavo Delía, Aguirre ratificó la denuncia y acusó a Gianola de haber cometido el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante”.

Según ella, el comediante varias veces intentó acercarse con otras intenciones, y en ocasiones la invitó a salir o a ir su casa. "Yo no quiero fama ni dinero. Solo quiero corroborar que es real que el tipo es un acosador", había dicho. Después de eso, Celina Rucci contó también que el cómico era muy toquetón, y que no la había pasado nada bien mientras trabajaba con él.

Lo cierto es que este viernes se dio a conocer que Gianola será llamado a indagatoria por los delitos de abusos sexual y abuso sexual con acceso carnal. "Son dos las mujeres que lo acusan, son seis los hechos de lo que se le acusan desde hace muchos años. Estamos en condiciones de decir que, una vez que pongan fecha para la indagatoria, la parte acusadora que es la fiscal del caso, va a pedir la detención", detalló Pampa Mónaco en "Nosotros a la Mañana".

De acuerdo con el periodista, la fiscal expuso y detalló el por qué del pedido de indagatoria en 24 hojas "Le atribuyen seis hechos distintos a Fabián Gianola, una de las denunciantes es conocida, lo ha expresado. De los seis hechos que se investigan, cinco de habrían hecho en un lugar que tienen que ver con el trabajo. Varios en un canal de Palermo, cuando grababan y los otros en la radio", contó.

Y concluyó, sobre la denuncia de la actriz Fernanda Meneses: "Hubo un aprovechamiento; hubo una negativa por parte de la mujer; hubo palabras de Gianola que dice 'no tenés que llorar por nadie, no vale la pena que llores por nadie'. Hay testigos, en una de las oportunidades cuando Meneses es besada a la fuerza, alguien de Canal 9 se acercó y preguntó si estaba todo bien, y Gianola dijo 'todo bien'. Hay un grito de ella, por el que alguien se acercó a ayudar".