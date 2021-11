Sin maullar, el hombre que se cree gato dijo que no mató a su mamá y que lo culpan porque vive raro

Luego de las primeras audiencias, el israelí Gilad Pereg, acusado de matar y enterrar a su mamá y a su tía en los fondos de su casa de la localidad mendocina de Guaymallén, aseguró este martes ante el jurado popular que su madre le "habla en la cabeza", que cree que "está viva" y que "la fiscalía y la policía ocultaron los cuerpos" en su terreno para involucrarlo. Además, su abogado defensor dijo que en caso de ser declarado inimputable y que tenga que someterse a un tratamiento, solicitarán que sea "trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel".

"Me culpan porque vivo de forma rara, precaria, de forma no común como la de ustedes", sostuvo el imputado, y tras su declaración, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 8.30, cuando se realizarán los alegatos de clausura y luego el jurado pasará a deliberar para dar a conocer su veredicto.

Pereg está acusado de haber cometido el delito de doble homicidio respecto a su madre a y su tía, quienes habían venido de visita a la Argentina, y aparecieron muertas y enterradas en la propiedad del sospechoso. Tras la fallida primera audiencia en la que se la pasó "maullando", y por lo que tuvo que ser retirado de la sala, este martes finalmente habló en lo que fue su primera declaración judicial desde que fue detenido en 2019.

Vestido con una remera roja y la mirada hacia el suelo, Pereg ingresó minutos antes de las 13 a la sala de audiencias del Polo Judicial de Mendoza, que no pisaba desde el primer día del debate, el 26 de octubre pasado. A instancias de su defensor, Maximiliano Legrand, el acusado habló de cómo era su vida en Israel antes de radicarse en Guaymallén, Mendoza: "Yo fui al ejército y vi todo lo malo que hacen. Fui al psiquiatra del ejercito para salir de ahí. Me tuvieron internado cuatro días y luego me soltaban, me hacía mal", dijo.

"Con la ayuda de mi mamá, decidí escapar de Israel. Ella me iba a mandar plata para vivir en otro país. Fui a Chile poco, luego a Buenos Aires y me fui porque había mucho tráfico", continuó, tras lo cual comenzó a hablar de su madre, Phyria Saroussy (63), hallada asesinada junto a su tía, Lily Pereg (54), el 26 de enero de 2019 en los fondos de la vivienda del acusado.

Según dijo, su mamá no está muerta, porque él mismo la escucha todo el tiempo cuando le habla. Además, cuestionó que jamás vio pruebas que indicara que ella y su tía estaban muertas. "No sé donde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada y justo el sábado encontraron el cuerpo. Ella está viva, no sé qué encontraron o no. Yo sé que está viva", sostuvo.

Pereg manifestó que cree que lo "culpan" porque vive "de forma rara, precaria", "no común", y al referirse a su madre, expresó: "Es mi vida. Jamás podría vivir sin madre. Yo vivía gracias a ella. Ella me enviaba dinero para poder sobrevivir. No tengo como vivir sin ella".

En cuanto al hecho de que se siente un hombre gato, dijo que en su vivienda cuidaba a 37 gatos, a los que considera como sus hijos. "Me preocupan mucho mis hijos. Dónde están, si los van adoptar, si los van a castrar", expresó. Sobre esto, dijo que las personas son todas malas, menos su madre y su tía, y que por eso un día decidió empezar a comportarse como gatos, porque son más buenos.

Antes de Pereg, declaró ante el jurado popular el psiquiatra forense Mariano Castex, quien fue contratado por la defensa del acusado como perito de parte. Mediante la plataforma virtual Zoom, Castex aseguró en el debate que el israelí "estuvo loco, estaba loco y sigue loco" y que "no tiene que estar en un juicio".

"Él está hablando y viviendo una realidad distinta. Una realidad que vive él, no la de nosotros. Es decir, él lo que hace, lo hace desde esa realidad", manifestó Castex al referirse al informe psiquiátrico que realzó tras entrevistarlo, que consta de 65 páginas. Sobre los comportamientos del acusado, entre ellos maullar, el psiquiatra dijo que "ser y actuar como gato no se simula" y que "puede maullar o no, si quiere, pero es en su mundo que vive".

Por su parte, Lautaro Brachetta, otro de los abogados del israelí, adelantó que, en caso de ser declarado inimputable y que su defendido tenga que someterse a un tratamiento, solicitarán que sea "trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel".



"Estamos trabajando en conjunto con la Embajada de Israel para que Pereg, en caso de que sea considerado inimputable, sea trasladado a un hospital neuropsiquiátrico en Israel, porque entendemos que es el mejor tratamiento que puede recibir", dijo a Télam. Según el letrado, el jurado popular "tendrá dos opciones: por un lado una condena en un establecimiento penitenciario, y por el otro un encierro en un establecimiento neuropsiquiátrico”.

Esta mañana, el fiscal Fernando Guzzo sostuvo ante el jurado popular que el hombre gato no es inimputable, y por eso pidió que lo condenen. "Tuvo plena consciencia de sus actos", consideró. Así, se espera que este miércoles se conozca el veredicto.