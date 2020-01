Siniestro: lo acusan de violar a un bebé de tres meses, está prófugo y amenazó a su ex

Un hombre que se encuentra prófugo de la Justicia acusado de violar y golpear a un bebé de tres meses y medio amenazó por Facebook a su ex pareja. Rubén Oscar Pérez es buscado por la Policía Bonaerense y la semana pasada envió oscuros mensajes a Griselda, la madre del pequeño, quien se encuentra internado con pronóstico reservado y debió ser operado de la cabeza.

La historia comenzó el 4 de noviembre pasado, en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Pérez, quien se encontraba en pareja con la madre del bebé, fruto de un matrimonio anterior, quedó al cuidado del pequeño de tres meses por treinta minutos. Cuando la mujer regresó de hacer unas compras el hombre estaba visiblemente nervioso y le advirtió que el nene no respiraba.

De acuerdo con la investigación que tiene en sus manos la fiscal Karina Guyot, la mujer recibió ayuda de un vecino para llevar al bebé al hospital. “El nene no despierta, no sé, le pasa algo, parece que no respira”, le había dicho Pérez. Según consta en la causa, antes de llegar al hospital el acusado le dijo al oído: “Decí que fue la niñera”.

Según informó Crónica, cuando llegaron al hospital Cecilia Grierson, de Guernica, los médicos atendieron de urgencia al bebé: le operaron la cabeza y quedó internado en terapia intensiva. Debieron realizarle una craneotomía para drenar líquido acumulado a partir de los golpes recibidos, que le provocaron una hidrocefalia. Además, debieron someterlo a una traqueotomía.

Ni bien terminó la intervención, los médicos le avisaron a la madre que el nene había sido violado, golpeado y asfixiado, lo que le provocó a la criatura un cuadro de estrés agudo que lo lleva a sufrir constantes picos de hipertensión. Hoy el pequeño continúa internado recuperándose de las aberrantes agresiones que sufrió. Instantes antes, Pérez se escapó del lugar y desde entonces se encuentra prófugo, aunque la semana pasada comenzó a hostigar y amenazar a Griselda.

LAS OSCURAS AMENAZAS DEL ABUSADOR

Los mensajes llegaron a través de un perfil de Facebook, en el que Pérez le escribió: “No hay un día en que no piense en luchar, mi bebé. No tenés idea cómo estoy sufriendo”. La mujer le respondió: “Dejame en paz. Ya me arruinaste mi vida y la de mi bebé. Él está sufriendo, sabés, lucha por su vida”. En ese momento, el sospechoso lanzó una catarata de agresiones: “Yo no arruiné a nadie, hija de puta. Estás de piya vos, basura”.

"Cómo podés creer que yo violé a tu bebé, me duele en el alma que creas eso siendo que vos compartiste lindos momentos conmigo. Yo te amo con locura y jamás haría una cosa de esas y mucho menos a una criatura”. En un último mensaje, el hombre intenta manipular a su ex pareja: “Yo me voy a matar”.