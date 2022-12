Sofía Herrera cumple 18 años: el estremecedor mensaje de su mamá y la única pista activa

El 28 de septiembre de 2008, Sofía Herrera -de por entonces tres años- desapareció en un camping al sur de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. La conmoción fue tan grande que a partir del caso se elaboró un protocolo de emergencia para cuando hay ausencias de niños que se llama Alerta Sofía.

Hoy la joven cumple 18 años y su madre, María Elena Delgado, no sólo no la olvida, sino que mantiene el pedido de su aparición más vigente que nunca, como lo hizo durante los 14 años que la niña estuvo desaparecida, en particular en los aniversarios.

Así lo manifestó en una publicación que subió a sus redes sociales, a la cual adjuntó una foto de ella cuando era un embrión y otra que pertenece a una reconstrucción digital de como se supone que se ve su rostro en la actualidad.

"Yo que no podía esperar y vos que no querías salir. Estabas ahí guardadita en mi panza, chiquita, tan unida a mi", comenzó escribiendo Delgado. "Abriste los ojos al mundo, vivaz. Tan alegre siempre, despierta, feliz. Cada noche juntas para dormir. 3 años y 8 meses así", recordó.

"Hoy es tu cumple número 18, querida Sofi. Y tengo tan presente, el primer día de tu vida, tan latente en mi corazón está herida de no verte crecer. Y pienso en eso cada día, que estabas ahí guardadita en mi panza, tan chiquita y tan unida a mi. Feliz Cumple 18, Sofi", celebró la madre.

La reconstrucción de su rostro despertó nuevas líneas de investigación para dar con el paradero de Sofía. Durante la marcha del último aniversario, que a diferencia de anteriores no se hizo en el centro de Río Grande, sino en una plaza del barrio Chacra II, cerca de donde vive su familia, Delgado reclamó a la Justicia provincial que avance con el pedido de un ADN para una joven de San Juan que tiene la misma edad y es muy parecida a la imagen que se presume tiene en la actualidad.

La familia también aprovechó ese pedido para reactivar el pedido de búsqueda del principal sospechoso de la desaparición, José Dagoberto Díaz Aguilar, un chileno también conocido como "Espanta la Virgen", a quien dos testimonios lo vincularon a la niña en 2018: el de un suboficial de la policía provincial quien aseguró que durante esos días este hombre le dijo que sabía dónde estaba la chica y el de Néstor, un chico que en aquel entonces tenía seis años y que declaró haberlo visto el día de la desaparición en el camping John Goodall.

El pedido de la aparición de Sofía también estuvo acompañado siempre por su padre, Fabían Herrera, quien también estuvo en acto del último 28 de septiembre.

Hoy Sofía Herrera dejó de ser menor de edad, pero sus padres nunca abandonarán su búsqueda.