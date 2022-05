"Solo un enfermo hace algo así": habló el hermano de una de las víctimas del acusado en Ramallo

La Justicia investiga a Pablo Damián Grottini, quien está sospechado de haber asesinado en los últimos años a su hermano, su hija adoptiva y a su propia madre. En medio del dolor que causa esta situación, el hermano biológico de la nena de 10 años usó sus redes sociales para lamentarse por lo ocurrido y a través de sus redes sociales apuntó de lleno contra el acusado.

“Ay Ailencita, me dolió tanto el día que te fuiste, te lloré tanto. Me dolió no haber podido darte un último beso, un último abrazo, pero luego supe entender que estabas en un lugar mejor, que descansabas en paz”, escribió Juan Raúl Pérez poco después de enterarse de la muerte de su hermana, quien falleció en 2021.

“Solo pido que se haga justicia por vos. por Germán a quien adorabas tanto y por tu mamá Mimi, una mujer con todas las letras, quien te cuidaba y te amaba tanto. Ojalá puedan descansar en paz, ¡me duele el alma! Y ahora sale a la luz que no era tu hora de irte, no era tu momento, te arrebataron la vida. Solo un enfermo de verdad hace una cosa así”, concluyó el hermano de Ailén, quien acusó a Grottini por la muerte de la niña.

La fiscal que lleva adelante la investigación por el supuesto triple crimen, María Belén Baños, pidió la exhumación del cuerpo de Ailén, la hija adoptiva del sospechoso, para poder determinar así los motivos del fallecimiento de la pequeña.

Es que Grottini, de 41 años, está sospechado se haber asesinado a su hermano Germán en 2019, a su hija en el 2021, y a su mamá, hace muy pocos días. Lo que se cree es que el hombre le inyectó vía suero a la mujer alguna sustancia tóxica mientras estaba internada, una duda que surgió a raíz de una enfermera que notó que el suero colocado en la mujer tenía un agujero. Lo que se investiga, es si usó el mismo modus operandi con sus otros dos familiares sin que nadie lo notara antes.

El hombre está detenido y se negó a contestar las preguntas que le hizo la fiscal cuando le tomó indagatoria. Por la muerte de su madre, la fiscalía no pudo determinar las causas del fallecimiento, debido a que el cuerpo ya había sido cremado cuando empezaron las dudas. Sin embargo, como el cadáver de Ailén solo fue enterrado, se pidió la exhumación para poder hacer los estudios que aún faltan.

Hasta ahora, además de las testimoniales que se pudieron recabar, lo que se pudo determinar, gracias al análisis de los dispositivos electrónicos, es que el sospechoso buscó en Internet cómo matar a una persona o qué pasa si se le inyecta aire en las venas. Además, buscó: "¿Qué pasa si una jubilada está en juicio con el Anses? ¿Quién hereda?", lo que resulta todavía más dudoso, ya que se confirmó que la víctima efectivamente estaba en juicio.

Grottini ya fue imputado por el delito de "triple homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía" y está previsto que la Policía le dicte la prisión preventiva.