"Somos ajenos a los hechos": el club donde jugaron los rugbiers "fingió demencia" y se lavó las manos

En medio de la segunda semana del juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa que tiene como eje central la prueba forense desarrollada a lo largo del expediente, el Club Náutico Arsenal Zárate se desligó de los imputados y, a través de un comunicado, se declararon "ajenos" a lo que ocurrido el 18 de enero del 2020 a la madrugada que terminó con el brutal asesinato del joven estudiante de derecho.

Todo arrancó con las declaraciones de Bernardo Sitges, el fundador de la entidad deportiva. "Me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando. La mayoría de lo que hablan es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder porque son familias muy humildes. Lástima que se haya hecho tan mediático esto”, señaló Sitges en una charla con Radio con Vos.

Durante la entrevista con Ernesto Tenembaum, Sitges aseguró que la muerte de Fernando "fue totalmente un accidente”. “Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Es una barbaridad lo que dicen. No es un grupo que salió a matar, que estuvo organizado. Es una payasada total que no comparto, nadie puede compartir eso.... No quiero que lo saquen de contexto. Me parece horrible que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa”, aseguró luego.

En esta suerte de "justificación" y defensa para con los rugbiers acusados, el fundador del club continuó: “No salían a atacar, no son perros. Se peleaban, hay gente que se pelea más y gente que menos. Estoy de acuerdo que los condenen, pero no son personas que salían a atacar”. Sus declaraciones generaron un amplio repudio en las redes sociales lo que obligó a la comisión directiva del complejo deportivo a interceder.

A raíz de esto, la Comisión Directiva del Club Náutico Arsenal Zárate emitió un contundente comunicado: "Como Institución somos totalmente ajenos a los hechos acontecidos en la Ciudad de Villa Gesell. No es real que las 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club, sólo tres de los mencionados eran socios y al día de la fecha ninguno lo es. (Se fueron por decisiones personales de los asociados)".

Cabe remarcar que los ocho imputados en la causa son Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). Y si bien el club aclaró que solo tres de los acusados participaron de actividades en Náutico Arsenal como socios, y que luego se alejaron por motivos personales, no los nombró. Ellos son Máximo, Ciro y Lucas.

En el escrito, el club se definió como como una "institución de bien" que "hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CNAZ". "Ponemos en conocimiento como lo hicimos desde el inicio de todo esto que el único autorizado a responder o aclarar cuestiones de nuestra Institución, es nuestro apoderado el Dr. Marcelo Urra", destacaron.

Al mismo tiempo, el Club Náutico Arsenal Zárate "rechaza, repudia y condena enfática y terminantemente todo hecho de violencia". "Para finalizar hacemos saber de nuestras condolencias, el más sincero y respetuoso saludo tanto a la familia de Fernando, como así también a todas las demás familias y personas que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas", concluyeron.