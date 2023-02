“Soy Madeleine McCan”: una joven asegura ser la niña que desapareció hace 16 años en Portugal

Hace menos de una semana, una chica de 21 años de Polonia creó una cuenta en Instagram donde empezó a compartir las coincidencias que encontró con Madelien McCan, la niña de tres años que desapareció misteriosamente en 2007 en Portugal cuando su familia estaba de vacaciones, y a la cual nunca pudo ser encontrada.

Precisamente 16 años después, “Julia” que ahora tiene 21 años expresó que tiene varios motivos por los que sospecha de su origen y que cree ser la niña inglesa desaparecida del complejo turístico de Algarve. Pidió que se le haga un ADN para saber si es o no hija de Kate y Gerry McCann, y éstos aceptaron.

La joven compartió el visto bueno para someterse a una prueba acompañado de la publicación de una imagen de los padres sosteniendo una pancarta que simula una frase dicha por la niña: "Have you seen me? (¿Me has visto?)". Julia aseguró que “hace unos meses” comenzó a preguntarse si era McCann cuando escuchó “algo” que dijo su abuela, de acuerdo a lo que publicó The Mirror.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que ni la "familia" de Julia ni los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia prestaron atención ante el pedido de ayuda para tratar de saber su verdadera identidad. Por tanto, de manera enfática llamó a los medios y empezó a compartir todas las similitudes físicas que encontró con la niña desaparecida. "Ayudame, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine McCann. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí”, expresó en su cuenta (@iammadeleinemccan) que ya tiene más de 633 mil seguidores.

Entre los motivos por los que Julia cree ser Maddie se expresan detalles del estilo: forma similar de cara, orejas, labios y hasta el mismo espacio entre los dientes. Lo mismo, una marca de línea oscura vertical en el mismo ojo pero su línea se desvaneció. Según expresó: “Hablé con el médico y me dijo que podría operarse. Iré nuevamente al médico para que lo revise”.

Por otro lado, expresó espeluznantes detalles de lo que fue su vida:

"He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann", dijo al Daily Star. Por consiguiente, en su cuenta menciona que fue víctima del pedófilo alemán, Peter Ney , que se parece a la “imagen número 4b” del sitio web: findmadelein.com

Se enfrentó a su abusador hace dos semanas y le dijo que sabía que la persona sospechosa en el caso de Maddie es su hijo, Martin Ney . "Mi abusador tiene el mismo apellido y también es alemán", compartió y agregó: "Le dije que estaba involucrado en el secuestro de niños".

La joven también compartió que le dijo a Peter Ney que probablemente "la lastimó más de lo que ella pueda recordar", por lo que aseguró: “Su reacción fue muy sospechosa estaba muy nervioso estresado y me preguntó quién era, porque no me reconocía. Pero, si no lo sabría, ¿porqué después me golpeó en la cara?".

En 2019, el caso tuvo una nueva línea de investigación en la que los detectives consideraron que el pedófilo alemán Martin Ney, de en ese entonces 48 años, podría ser el secuestrador que entró al complejo turístico de Algarve, en Portugal, y se llevó a la niña. Según el medio local The Sun, el hombre ya había sido identificado como sospechoso en 2011 por la Policía Metropolitana de Londres, pero su relación con en el caso fue descartada ya que sus víctimas “siempre fueron varones”.

Los medios británicos resaltaron que Ney se parecería a un hombre que actuó de manera sospechosa cerca del complejo en donde fue vista por última vez Madeleine. Ella desapareció mientras dormía junto a sus hermanos gemelo en el cuarto. Sus padres estaban cenando con unos amigos en un restaurante a pocos metros. Se estipuló que Madeleine desapareció entre las 21:10 y las 22:00 de la noche del 3 de mayo de 2007.

Los padres de Madeleine, Kate y Gerry McCann, fueron investigados por la Justicia pero luego dejaron de ser señalados ante la falta de pruebas en su contra. También otras cuatro personas estaban seguidas de cerca por la desaparición de la niña pero la investigación contra ellas fue desestimada. Asimismo, se señaló como sospechoso a un hombre que está preso por los cargos de abusos sexuales, robos y delitos menores en Alemania llamado Christian Brueckner, quien quedó imputado por lo ocurrido con la niña.