Su abusador quedó libre, sufría amenazas y se suicidó: "Malena no se merecía esto"

Malena Pierina Pelozo fue encontrada por su mamá. La joven había denunciado reiteradas veces que sufría acoso por parte del entorno de la persona que había sido condenada por violarla cuando apenas tenía 13. La justicia no actuó y al enterarse por las redes que su abusador estaba libre, la joven de tan sólo 20 años decidió quitarse la vida.

El acusado es Sergio Alila, pero ahora se lo conoce como "Arielita" porque hizo un cambio de identidad de género que llevó adelante después de recuperar su libertad. Según indicaron allegados a BigBang, Malena estaba bajo tratamiento psiquiátrico y a la vez llevaba adelante una serie de denuncias por acoso y hostigamiento, "pero nunca le dieron importancia hasta que pasó, lo que pasó".

Cómo fue la condena

A mediados de 2022, Alila fue condenado por la jueza Natalia Fernández Floriani a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una menor de edad. A esta condena, se le sumó este año un juicio abreviado en el que Alila también fue encontrado culpable de abuso sexual agravado en contra de una nena que tenía 13 años al momento del hecho. Esa niña era Malena.

Además de los abusos, el acusado contaba con otra denuncia por lavado de dinero. Estaba bajo prisión domiciliaria desde 2022 y obtuvo la libertad condicional a principios de este año. Desde el entorno de la víctima sostienen que Alila estaba trabajando como chofer de Uber y volvió a quedar detenido.

El Noticiero 9 de Chaco difundió un vivo en Instagram que hizo Alila en 2020, en el que se burlaba de la Justicia. “Nunca en la p... vida van a encontrar una p... prueba. ¿Saben por qué? Porque yo hice todo muy bien, todo lo que hice, lo hice siempre muy bien”, se lo escucha decir a Alila, aparentemente, haciendo referencia a sus delitos.

Según contó su madre, que fue quien encontró su cuerpo el lunes pasado, Malena estaba en tratamiento psiquiátrico por el abuso sufrido cuando era menor. Una vecina dijo a BigBang: "El abusador anda suelto como sin nada cuando en realidad lo que tiene que hacer es estar tras las rejas, pagando por todo y por cada mujer que abusó. Pero no, tenemos una justicia de mierd* que no hace nada".

La mujer también acudió a sus redes sociales, donde no dudó en cargar contra el condenado: "Así como te haces el gran pastorcito, el que está arriba se va a encargar de cada una que hiciste. Por ignorante y violador que sos, tarde o temprano se te va a venir todo el gran peso encima. Mataste a una chica. Abusaste de ella como si fuera nada, pero tranquilo que esto no se va a quedar así", escribió la mujer. "La verdad es que Malena no se merecía pasar por todo lo que pasó y menos tener un final tan triste. Sergio Alila tiene que pagar por todo lo que hizo y no solamente el, el chico que salía con Malena también", sentenció en diálogo con este sitio.