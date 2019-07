Su ex la llamó por teléfono, le chocó el auto y lo incrustó en el living de su casa

¡Terror! Eso es lo que sintió Natalia al observar por la cámara de seguridad que tiene instalada en la puerta de su casa que su ex pareja se encontraba a bordo de su auto estacionado en la vereda de enfrente. El hombre, que por una perimetral no se podía acercar a la mujer, parecía estar alcoholizado, la llamó por teléfono, la insultó y destruyó parte de la pared del living con su auto.

Todo ocurrió el domingo, a las 7.30, sobre la calle Margarita Weild al 5300, de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, Lanús. "Empezamos a discutir por teléfono. Mientras hablaba con él, veía que en las imágenes de la cámara de seguridad estaba afuera con su auto. En un momento dio marcha atrás y chocó el mío", relató Natalia, en diálogo con TN.

La mujer decidió denunciarlo tras haber recibido decenas de amenas de su parte: le dijo que la iba a matar a ella y a sus hijos. Además, la atacó con una trincheta. Si bien lo denunció doce veces, él estuvo preso apenas una semana. Mientras hablaba con él, Natalia observó que su ex arrancó su vehículo y chocó violentamente su auto que estaba estacionado en la vereda.

Por la fuerza del impacto, el auto de ella se incrustó en el frente de su casa. "Los chicos estaban durmiendo cuando pasó todo esto. Se despertaron asustados", recordó Natalia. Después del choque, el hombre dio nuevamente marcha atrás y se escapó a toda velocidad del lugar. "Siempre hace lo mismo para que no lo agarren", aseguró Natalia, muy angustiada.

Ella contó que se separó a principios de este año de su pareja, el padre de sus hijos, debido a los reiterados maltratos que sufría. "Teníamos muchas discusiones y me levantaba la mano. Un día mi hijo de 16 años me dijo: '¿Qué esperás mami? Te va a matar algún día'. En ese momento mi cabeza hizo un click y me vine para acá", explicó la mujer.

El hombre tiene antecedentes de violencia de género y por este motivo le dieron la perimetral, la cual lógicamente rompió: "Tenía una denuncia penal por otro destrozo que me hizo en la casa. Ya había hecho lo mismo que se ve en el video un mes antes”.

Al mismo tiempo, la mujer dijo que recibió mensajes del agresor por WhatsApp, burlándose de lo que pasó. "Me vio en la tele y me mandó los emojis de aplausos y me bloqueó", contó la víctima, que denunció que no puede vivir tranquila por culpa de las amenazas de su ex.

"Los días que él toma, me llama y me dice cosas que no puedo repetir. Siempre me insulta y me dice que soy la peor porque quiero rehacer mi vida. A él le molesta que salga y que tenga amigas. Todo lo que no hacía antes lo estoy haciendo ahora. Lo único que quiero es que me deje estar tranquila", remarcó.

Y sentenció: "Trato de salir a la calle sin miedo porque sino me quedo encerrada en casa. Si tengo andar pensando todo lo que me puede llegar hacer yo no podría vivir".