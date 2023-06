Su ex la tiró de un tercer piso, despertó del coma y reveló su macabra actitud: "Me tiró y...."

La vida volvió a darle una nueva oportunidad a Sofía Tummo, la joven de 22 años que sobrevivió a una caída de cinco pisos, luego de que su ex novio Facundo Lemos la tirara al vacío a fines de marzo. Él había asegurado que se había tratado de un intento de suicidio, pero contra todo pronóstico, ella pudo contarla y lo acusó. Ahora que está entre las rejas con prisión preventiva, ella revivió cómo fue la reacción del femicida al verla caer y describió lo peor que sintió al recordar la secuencia.

"Ese día él empezó a tener una actitud que nunca antes había tenido conmigo", describió la sobreviviente ante Telefe Noticias. "A la noche, después de una discusión, empezó a pegarme. Estuvo así un tiempo. Después de eso viene, me da una piña, me deja tonta, -creo que fue del lado derecho, porque tengo flashbacks de ese día- y me tira por la ventana", recordó.

La mujer aseguró que "la peor parte de todo" fue el macabro gesto que tuvo Lemos con ella, en ese segundo previo a la caída, cuando quedó colgada de unos cables tras recibir el terrible puñetazo mientras estaba fumando al lado de su ventana. "Él me quedó mirando, y después esperó que yo me soltara", acusó Sofía.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Pasar de de tener a alguien que amás y hacés todo por él, a llevarte una decepción como esa, creo que también es la peor parte", agregó la víctima. Como su cerebro "pasó a borrar todo", el recuerdo del ataque le llegó 41 días después, de los cuales pasó 18 internada en terapia intensiva y seis en coma en el Hospital San Martín. Un milagro, en relación a los pronósticos médicos que aseguraban que ella no pasaba la noche.

"Se me activó días después y me dio un ataque de pánico. No entendía cómo una persona que pasé a querer o amar tanto, me había podido hacer eso. Porque si yo estoy siendo buena con vos, de un día para el otro te agarra un cambio, me pegás y me tirás por una ventana", señaló Tummo.

Al mismo tiempo, contó sobre la recuperación que viene atravesando. "Hoy voy paso a paso, cada vez mejor literalmente. Pasé a no pensar en todo este tema, para estar hoy bien", reconoció sobre lo que le producía hablar sobre lo que le sucedió frente a las cámaras. "Lo de la cadera es de a poco. No puedo ni correr ni ir saltando de acá para allá, pero sí puedo caminar. Por ahí un poco me tambaleo, pero camino". añadió Sofía.

"Cada día es distinta la cosa. Subiendo cada vez más y tratando de no caer en la de todos los días, de quedarme tirada en la cama", explicó sobre cómo vivió sus días postrada. "A pesar de que al principio era eso solamente lo que había, ya es la cabeza la que te juega en contra al estar todo los días haciendo lo mismo. Es molesto", reveló.

Lemos, un rapero de la escena underground de la ciudad de las diagonales también conocido como "El Dogo", sigue negando los hechos mientras atraviesa la prisión preventiva que la UFIJ N°2 local, a cargo de la fiscal Betina Lacki pidió, para él tras el testimonio de la víctima. "Mientras yo estaba en un hospital, él estaba de fiesta, festejando su cumpleaños y haciendo vivos como si no hubiera pasado nada", advirtió Tummo sobre quien intentó matarla. Y afirmó que su recompensa es que "por lo menos, no se lo va a poder hacer a nadie más".

Sobre cómo espera continuar con su vida, Sofía reconoció que "primero que nada" necesita descansar y terminar de recomponerse, ya que su cuerpo tuvo que regenerarse bastante, para después "empezar a ir de acá para allá" y continuar con su trabajo poniendo piercings en un local de La Plata. La macabra actitud de Lemos al verla caer, se hace aún más perversa cuando se recuerda lo que hizo luego de tirarla al vacío, según las palabras que brindó Guadalupe, la madre de la joven, cuando se enteró de lo que realmente había pasado con su hija.

"Fue a llamar a una vecina, se le arrodillaba y le pedía disculpas, mientras le decía ‘yo no fui, yo no fui’, pero no bajó ni a verla y cuando baja se toma un taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia, demorando la atención médica de mi hija. Por suerte los vecinos llamaron a la ambulancia y pudo llegar al hospital, casi sin signos de vida, pero pudo llegar, sobrevivir y hablar sobre lo que le hizo este hijo de puta", detalló.