Su pareja le pegó en la cabeza, quedó al cuidado de su presunto femicida y falleció por falta de atención

Eliana Mendilaharzu murió el martes de la semana pasada, después de haber permanecido más de dos meses internada en el hospital municipal de Azul, a donde llegó luego de haber sido brutalmente golpeada en la cabeza por su pareja y padre de su hijo, Ramiro Ponce, quien actualmente se encuentra detenido por el femicidio.

Eliana Mendilaharzu murió después de haber sido atacada a golpes por su pareja.

La golpiza ocurrió el pasado 16 de agosto, tan sólo cinco días más tarde del cumpleaños número 27 de Eliana. Según contó a BigBang su mamá, María de los Ángeles Zárate, esa noche, después del hecho, una amiga llevó a la víctima al hospital municipal de Azul, donde casi no le brindaron atención y la dejaron regresar a su casa.

"Él (el acusado) dijo que ella se cayó de la cama y que estaba borracha. Cuando se la llevaban en la ambulancia, los camilleros decían que se había desmayado del golpe. En el hospital le dijeron a la amiga que como estaba borracha, la dejaran dormir, que ya se iba a despertar. Como no se despertaba, le dijeron que se la llevara a la casa y la mandaron en ambulancia. Tuvo 14 horas de abandono", explicó.

Según pudo reconstruir ahora su madre, después de haber acompañado a su hija mientras estaba internada y de haber creado un nuevo hogar para sus cuatro hijos, Eliana pasó esa madrugada y el día siguiente junto al supuesto agresor, en la casa que ambos compartían junto a sus hijos.

"Al otro día la pareja le dijo a la amiga que Eli seguía durmiendo, le habían cambiado la ropa, y al bebé (que tenía dos meses en ese momento) se lo ponía en la teta con ella en coma", contó muy impresionada.

Eliana sufría de violencia de género.

Cuando la familia de Eliana se enteró de la situación, el abuelo de la joven fue a verla y como la notó para nada bien, junto a un vecino la cargaron en un auto para trasladarla nuevamente hacia el hospital.

"Lo peor de todo es que yo me enteré al otro día de los hechos, ni siquiera acusé a nadie, no sabía qué había pasado. El lunes por teléfono me avisó mi papá. Yo hice una averiguación de ilícito, porque nadie me decía que había pasado", agregó.

Cuando los médicos de la guardia la atendieron, se dieron cuenta que la joven de 27 años ya estaba en coma, por lo que su madre viajó desde Olavarria hasta Azul para verla.

"En la segunda operación que le hicieron a Eli en su cabeza, el médico le dijo a él (Ponce) que no me mintiera más, que eso no era un golpe por haberse caído de la cama. El decía que sí y que se iba a despertar. El médico me llamó aparte y me dijo que si tenía dudas, hiciera la denuncia. Ahí yo tenía ya un presentimiento de que algo había pasado", comentó.

Mientras estaba internada, Eliana contrajo coronavirus, y a pesar de que luchó por su vida, el martes de la semana pasada murió por las lesiones que tenía en su cerebro después de haber estado más de dos meses inconsciente.

La autopsia realizada en el cuerpo de la joven fallecida indicó que el golpeó que recibió en la cabeza fue letal para su cerebro, y que era imposible que reaccionara a pesar de que físicamente estaba bien. Sobre esto, uno de los hijos pequeños de Ponce, que vivía con la pareja, declaró que vio el momento en que su papá le pegó una patada en la cabeza a Eliana mientras los tres estaban dentro de la habitación matrimonial junto al bebé.

El supuesto femicida se encuentra detenido en la Unidad 7, ya que fue acusado por la fiscal Karina Gennuso por el delito de femicidio. La mamá de la víctima indicó que fue detenido 9 días después del hecho, y que hasta ahora niega rotundamente haber atacado a su pareja, aunque le echa la culpa al hospital por su muerte.

"Él ha sido un violento siempre, y tiene otras denuncias de sus ex parejas. Es un asesino siniestro. Iba a escuchar los partes médicos, y después de haberla golpeado se quedó en la casa con ella, y hasta se fue a trabajar. Desarmó toda la casa, tiró regalos de los nenes, quería sacar el colchón de la habitación, supongo que para borrar pruebas. Quiero que se haga justicia. Tiene que tener una reclusión perpetua", pidió Zárate, quien además sostuvo que espera que el acusado reciba el día de mañana una condena ejemplar.

Eliana Mendilaharzu estuvo internada dos meses antes de fallecer.

Los signos previos de violencia

Mendilaharzu y Ponce estaban en pareja hacía casi dos años, y aunque Eliana lo había ocultado a su familia, sufría de violencia hacía tiempo. Las que sospechaban y más dudas tenían eran sus amigas, quienes la habían visto con golpes, aunque ella siempre decía que se había lastimado sin querer.

Incluso, la mamá de la joven dijo que conoció a Ponce cuando ya vivía con su hija, y en que en una de sus visitas lo vio borracho, por lo que le dijo a Eliana que mejor se separara, pero ella le aclaró que su novio era una buena persona.

La joven de 27 años era mamá de cuatro hijos.

"Después ella empezó a dejar de ir a la casa de la familia, así empezó todo, sin darnos cuenta. Capaz que yo le compraba una remera, y él la miraba mal, porque estaba loco de celos, hasta el color de pelo cambió ella, porque él siempre la desmerecía", sostuvo María de los Ángeles Zárate.

De hecho, en una oportunidad se enteró de que su hija tenía un golpe en el rostro gracias a que una de sus amigas le avisó, pero cuando le preguntó a Eliana que le había pasado, le dijo que se había caído de la moto de su novio.

"Ella nunca me ha hablado de esto y eso me parte el alma. Todos los días es desgarrador porque me entero de algo nuevo. Ella quería vivir, por eso voy a ser su voz y la de todas las demás", cerró.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, llamá al 144