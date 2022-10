Su pitbull atacó a su propia hija y como no lo podían parar, lo mató a cuchilladas

Sacrificar a los animales por sus comportamientos violentos ha sido un tema de debate y discusión en los últimos años. Por un lado, están quienes opinan que es solamente el instinto animal que algunas razas suelen tener, y por eso mismo están de acuerdo con que los maten si hay una vida en riesgo. Pero por otra parte, están quienes dicen que más allá de la raza del animal, la clave está en la educación que le dieron.

Una bebe de un año y medio fue agredida por su pitbull dentro de su casa en Mendoza, en donde se encontraban jugando. Según comentó la familia de la menor, el episodio ocurrió a partir del momento en el que se acerco a acariciarlo, como lo hacia de costumbre, y en ese entonces el animal la mordió, provocándole graves heridas. Además, revelaron que al perro lo tuvieron que sacrificar en el momento del ataque, ya que no soltaba a la niña.

“Nunca pensamos que iba a tener esa reacción. Escuchamos a mi cuñada gritar pidiendo ayuda, se acercó mi marido y algunos vecinos a pegarle al perro para que la soltara. Hasta que mi marido decide sacrificarlo porque no hubo forma de pararlo”, comentó Joana, tía de la víctima en el Diario Mendoza. Según su declaración, previo a sacrificarlo, ingresaron vecinos y familiares a la vivienda intentando separarlos para que dejara de lastimarla, pero eso resultó imposible debido a la fuerza y a la violencia de la mascota.

Una vez que pudieron solucionar el problema y sacrificar al perro, la beba fue trasladada al hospital, en donde constataron que tenía una herida cortante y escalpelamiento en el cuero cabelludo, el cual le tuvieron que suturar junto con un punto en el odio. También sufrió una mordedura con hematomas en uno de sus brazos y una herida punzante en el flanco derecho del abdomen. Permanece internada desde el lunes a la tarde.

David becerra, tío de la menor y quien tras varios minutos de lucha pudo rescatarla, habló con el mismo medio de comunicación y reveló la dificultad que atravesaron en ese momento y la "suerte" que tuvieron de que las heridas no fueron terminales. "Si no actuaba en el momento estaríamos hablando de otra cosa. La zamarreaba para todos lados y no la soltaba. Tomé esa decisión de apuñalar al perro para salvarla".

Con respecto al comportamiento habitual de la mascota y sobre la influencia que tienen las características de cada raza animal, Becerra concluyó: "El perro estaba siempre atado, estaba bien cuidado, comida nunca le faltó, pero son perros que cuando crecen se van poniendo más malos. Mi sobrina siempre lo acariciaba y era re dócil, pero no sé lo que pasó que se volvió loco, se soltó (estaba atado con cadena) y la atacó". Si bien la resolución de la situación fue traumática y violenta, pero si que tuvieron que decidir cual de las dos vidas en ese momento iba a poder salvarse, y sin dudarlo, la familia hizo hasta lo imposible por mantener con vida a la bebe.