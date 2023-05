"Su situación está sujeta a la conclusión de la investigación": cómo sigue la investigación contra Felipe Pettinato

Días atrás, Hernán Rodrigo, el hermano de Melchor, el médico que falleció a causa del incendio ocurrido en el departamento de Felipe Pettinato ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano, había cuestionado la lentitud del fiscal Martín Mainardi a la hora de investigar en profundidad lo que pasó en la noche del 16 de mayo del 2022 dentro de la vivienda, para que finalmente se sepa cómo ocurrió la trágica muerte del médico de 44 años. "Si en vez de Felipe Pettinato, cualquiera de nosotros ocupamos su lugar estamos detenidos en las primeras 24 horas. La gente va inmediatamente detenida, por lo menos debe haber una declaración declaratoria que haga despegar o no a esa persona", dijo.

Y agregó: No sé si lo protege una o más de una persona. Lo que sé es que a un año que una persona termina falleciendo en su propia casa, bajo circunstancia de un fuego que dicen fue iniciado en el cuerpo de él, que llega hasta los huesos, con un liquido acelerante, mínimo tenés que dar explicaciones. Hemos sido una familia muy respetuosa ante los tiempos de la Justicia, hemos esperado, sido muy pacientes y creído en la Justicia, porque sino no hubiéramos podido aguantar este tiempo".

Por este motivo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 decidió lanzar un comunicado donde detalla cómo avanza la causa y lo que se sabe hasta ahora sobre la misteriosa muerte del neurólogo. "El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se encontraba en el departamento de Felipe Pettinato, ubicado en la calle Aguilar al 2300 del barrio porteño de Belgrano, cuando se produjo un incendio que causó su muerte", comenzó el escrito.

Y sumó: "Por tal motivo, lo que se investiga es un incendio seguido de muerte, lo cual abarca, como hipótesis delictivas, desde un incendio no intencional que tuviera esa consecuencia (la muerte de una persona) a uno que fuera provocado intencionalmente y que tuviera igual consecuencia, o que se tratara de una muerte intencional y fuera cometida por medio de un incendio".

Recordemos que el fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón.

Un peritaje realizado en un laboratorio de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) determinó que Melchor Rodrigo tenía restos de “líquido acelerante” en su cuerpo y prendas. Los expertos tomaron muestras de “la zona más quemada” y el análisis determinó “la presencia de un líquido acelerante”, aunque no se pudo determinar cuál fue. Martín Mainardi, fiscal a cargo del caso, ya cuenta con el peritaje en su poder.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por el cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la PFA, señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”. Mientras tanto, aún se resta definir la situación judicial de Felipe y se espera que pueda declarar en calidad de testigo o imputado.

El comunicado sostiene que "la representación del Ministerio Público Fiscal indicó que los tiempos que ha insumido la investigación tienen relación con la necesidad de completar todas las medidas y diligencias ordenadas oportunamente, a fin de obtener la mayor cantidad de pruebas posibles para definir la hipótesis sobre lo que ocurrió ese día, su adecuación a las conductas punibles contempladas en el Código Penal de la Nación y las responsabilidades consecuentes".

Por este motivo, la fiscalía indicó que el trámite de la investigación "nunca se paralizó": "Desde el comienzo de la pesquisa, en la que interviene activamente la familia de la víctima -que se constituyó como parte querellante y está en conocimiento del devenir de la causa-, se recabaron diversos testimonios y se encomendaron peritajes a las áreas técnicas de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal".

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25 especificó que la demora en el avance de la investigación "se vincula con los plazos que demandaron algunos de los exámenes solicitados". "Actualmente, se encuentra en proceso un nuevo peritaje solicitado por la querella. En relación a la situación procesal de Pettinato, la fiscalía precisó que, a partir de los primeros resultados de la investigación quedó descartada la posibilidad de que fuera convocado como testigo (por la garantía que protege a los ciudadanos contra la auto incriminación). En ese orden de ideas, su situación procesal está sujeta a la conclusión de la investigación", advirtieron sobre la situación del imitador de Michael Jackson.

Al mismo tiempo, señalaron que las distintas diligencias ordenadas por el fiscal Mainardi permitirán "definir la hipótesis de lo ocurrido, la adecuación típica y la responsabilidad de Pettinato en orden a una eventual imputación". El Ministerio Público Fiscal agregó que Felipe se presentó en la investigación, designó un abogado que lo representa y "puede ejercer sus derechos cuando estime necesario". "La internación del Pettinato y su alta médica de una clínica de salud mental no modifican su rol en la investigación ni alteran -ni alteraron- el objetivo que se fijó la fiscalía desde el inicio, en cuanto a completar la investigación para luego tomar las decisiones del caso", advirtieron.

Cabe señalar que el hermano de la víctima opinó que la internación de Felipe fue una estrategia por parte de su círculo íntimo para dilatar las investigaciones. "Cuando uno es inocente, sea quien sea que lo represente, se cansa de gritar a los cuatro vientos que no tiene nada que ver. Eso es ley, una ley humana. Eso no sucedió. No tengo dudas que la internación fue una estrategia", había denunciado Hernán.

En ese contexto y en relación con un eventual peritaje sobre el hermano de Tamara, la fiscalía destacó que, por el momento, "no fue necesario hacerlo de oficio, ni tampoco fue requerido por su abogado ni por la querella". Finalmente, sobre la versión que circula en relación a que la víctima presentaba restos de hidrocarburos en sus piernas y que ello indicaba que había sido rociado con combustible, la fiscalía aclaró que no se condice con los resultados de los peritajes.

Vale destacar que el hermano de la víctima confirmó como verídicas las pericias que indicaron en el lugar del siniestro, la presencia de un líquido combustible que provocó el incendio y que además se encontró en el cuerpo de Melchor, por lo que descartó que lo ocurrido haya sido accidental. "Esto se debe a una libre interpretación efectuada sobre los resultados de un estudio químico que indicó la presencia de restos de ´hidrocarburos alifáticos´ en todas las muestras analizadas y obtenidas de varios lugares del hecho", señalaron desde la fiscalía. En ese sentido, aclararon que las muestras recabadas "indicaron la presencia de esa sustancia, que se trata de un componente presente tras la combustión de derivados del petróleo, tales como combustibles pesados (gasoil, querosene, fueloil), plásticos y sus derivados (telas sintéticas, espuma de colchones, etc.) y pinturas sintéticas, como puede ser el caso de las lacas".