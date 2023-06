"Subí al auto porque mato a tu mujer y a tus hijos": el video que compromete a L-Gante

La fama y los excesos parecen haberle pasado factura a Elián Ángel Valenzuela, el cantante mejor conocido como L-Gante, quien quedó detenido luego de amenazar de muerte con armas de fuego a Gastón Torres, un vecino suyo de General Rodríguez, y a una mujer que estaba con él, a quienes además privó de su libertad durante al menos 22 minutos. Las víctimas del ataque habrían mantenido una pelea con amigos de él en un boliche de la zona.

La detención se dio el último martes, aunque todo el conflicto comenzó la madrugada del último 27 de mayo, cuando integrantes de la denominada cumbia 420 "La Mafilia", banda amiga de L-Gante, lo llamaron por un altercado que tuvieron con otro grupo en un local bailable de la zona oeste del conurbano bonaerense.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Estaban en un boliche, hubo insultos, empujones, empezó como una típica pelea de borrachitos y parecía que todo iba a quedar allí, pero no: la trifulca la llevaron al barrio Bicentenario, de General Rodríguez, donde vive Torres y otra mujer de unos 50 años. El entredicho fue levantando temperatura hasta que se escuchó un disparo y un vecino hizo un llamado al 911", declararon a Clarín fuentes del caso.

Es que el cantante fue llamado por sus amigos y advertido de lo que había ocurrido, mientras estaba en un boliche de Palermo. Esto derivó en que en su vuelta se acerque a la casa de su vecino y lo amenace de muerte para lograr llevárselo. "Subí al auto ahora y más vale que mis amigos no caigan en cana, porque mato a tu mujer y a tus hijos", habría dicho L-Gante al empleado municipal al que delataron los amigos de la banda musical.

"Torres estaba en la puerta de su casa cuando vio venir a L-Gante, quien -hasta allí- no estaba involucrado en la gresca, y pensaba saludarlo. Nunca imaginó que se encontraría ante una situación límite como la que vivió. Por supuesto que subió al auto aterrado", reconocieron.

L-Gante estaba a bordo de su BMW blanco y acompañado por otro hombre que iba en el asiento del acompañante, quien también protagonizó la grotesca escena "pasado de rosca" como el creador de la cumbia 420. "A los gritos se daba vuelta apuntando al hombre y yendo a toda velocidad. De milagro no atropelló a un motociclista cuando dio vuelta en una esquina, cruzando un semáforo en rojo. De allí fueron a buscar a la mujer -involucrada en la pelea inicial- y también, amenazándola con una pistola, y frente a su hija, la hicieron subir al auto", revelaron.

"Se pudo seguir el recorrido que hizo, tenemos las imágenes claras y todo el derrotero duró exactamente 22 minutos. Se lo ve manejando con un celular y un arma. Y se comunicaba con alguien a quien le decía: 'Preparame la quinta que te llevo dos paquetes para liquidarlos'", contaron.

"L-Gante, que seguía descontrolado, les repetía una y otra vez: 'Vayan y díganle a la Policía que mis amigos no tienen nada que ver. Si no sueltan a mis amigos, ustedes no la cuentan'", el pedido del cantante estaba alejado de la realidad. Sus amigos nunca habían sido detenidos, aunque sí estuvieron demorados cuando fueron identificados por la Guardia Urbana de Protección Ciudadana de General Rodríguez.

El terrorífico episodio terminó tras una llamada de los amigos de L-Gante, para informarle que todo había pasado. Luego de eso, fue el músico -quien les había amenazado de muerte en los últimos minutos-, el que les dio dinero y los dejó en una estación de servicio de la Ruta 7 para que desde allí se tomen un remís. "Todo el material está evidenciado y contamos con 12 testimonios que coinciden. Es claro. Además es el cuarto evento delictivo que detenta en el distrito", revelaron desde la investigación.

Respecto a las evidencias, ya estuvo dando vueltas un video que muestra el comienzo de la intervención de L-Gante, que deriva en la amenaza a Torres. Todos estos elementos fueron los que generaron que durante la tarde noche del martes se realicen tres allanamientos en dos casas del músico -una es donde vive Tamara Báez- y en la de su madre, con el fin de encontrar el arma de fuego con la que amedrentó a sus víctimas. Durante los operativos encontraron y secuestraron tres armas de juguete. "Se halló una réplica de AK 47, otra de una pistola calibre 9 milímetros tipo Taurus", develaron a Infobae.

Mientras que la investigación fue iniciada por la fiscal de la UFI N°9 del departamento judicial de Moreno-General Rodríguez, Alejandra Rodríguez, cuando mañana L-Gante sea interrogado, el procedimiento será encabezado por Raúl Villaba, designado por fiscal general Lucas Oyhanarte en reemplazo de la mujer, que tenía una licencia prevista para esta seman. "Sigue detenido en su casa hasta que se terminen los allanamientos, pero tenemos pruebas contundentes para detenerlo", habían reconocido el martes antes de las 19. "Y hasta donde tenemos información, no tendría el permiso correspondiente para portar un arma", afirmaron.