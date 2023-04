"Subí, te voy a matar": golpes, disparos y porno casero, las denuncias contra Cacho Garay

Tras las escalofriantes acusaciones de Verónica Macías contra el humorista Cacho Garay, su ex pareja, ahora la madre de su hijo Juan Francisco, Andrea Sabina, aportó otro contundente relato acerca de la violencia que tuvo que vivir mientras estuvo con él, con un relato que involucró golpizas mientras estaba embarazada, disparos con armas de fuego y el descubrimiento de una colección de pornografía casera con muchas de sus amantes.

"Lo que yo sufrí con él lo sufrí hasta que me separé. Hasta los siete años de convivencia sufrí golpes severos que me podrían haber llevado a la muerte. Después, cuando mi hijo adulto, con 14 años -hoy tiene 30- me dijo 'la culpa es tuya, porque vos lo dejás entrar cada vez que te pega', aprendí dos cosas: a los chicos se los escucha, porque son muy sabios, y llamé a mi mamá y fui a hacer la primera denuncia", recordó Sabina sobre el final de la relación con el maltratador. También confesó que "en esa época no era como ahora" y que las denuncias "quedaban cajoneadas".

La mujer reconoció que a Garay le hizo "tres denuncias formales por violencia de género, y ninguna prosperó", y además agregó que "por alimentos tiene 15". Estos corresponden a Juan Francisco, quien trabajó con su padre hasta los ocho años. "Cuando yo hice un contrato para que le empezaran a pagar, para que vaya juntando en una cuenta de banco, él no lo subió más al escenario. Le daba 2 mil pesos todos los días para ir a los juegos, pero no le pagaba", explicó.

"Con él no tengo ningún vínculo amable, desde que me separé menos. Y después de los 18 de Juan, que empezó a darle el dinero directamente a él, nosotros no tenemos casi vínculos", detalló durante la entrevista que brindó en Nosotros a la Mañana. Además aseguró que ya no tiene una relación fluida con el hijo.

Por otro lado, Sabina precisó que Garay le tiró dos tiros de arma de fuego. "Estábamos charlando en mi casa y una mujer que llamó para decirle que el amigo, que estaba con él en el escenario, no le llamaba. 'No me atiende, no me atiende'. Le digo: 'pero a ver, te está jodiendo a vos, que lo joda a él'. Entonces buscó un arma que tenía no sé dónde, y pegó dos disparos a cada costado mío", contó la mujer.

"Me enojé porque esta persona también intentó ser su pareja, salir, porque se bajaba del escenario y deslumbraba a todo el mundo. Entonces le digo 'cómo es la historia de esta chica, ¿es con vos, con él?'. Porque siempre le dije: '¿querés vivir tus historias? Bajate del escenario y vivilas, no me las traigás a mi casa. Porque era inevitable, evidentemente. Después si tienen hambre, sed, les duele la panza, que se arreglen en su ámbito. Vos tenés una familia, tenés que priorizar eso", confesó acerca del conflicto de los disparos.

La mujer indicó que tras una de estas golpizas feroces, decidió ir con un abogado. "Le planteé hacer la denuncia con los testigos, pero no quería que lo llamen para ir preso, porque él tenía su carrera, es un momento muy difícil, pero por lo menos para que el juez le diga 'hacete tratar'".

Respecto a las reconciliaciones con el humorista, Sabina explicó que después de estos ataques "Él te pide perdón, llora, te dice que va a tratarse", un típico accionar de quienes ejercen la violencia de género. Para ella, el peor recuerdo fue cuando Garay la golpeó en su último mes de embarazo. "En su primer año de temporada, estábamos los dos solos charlando en su departamento. A mí me faltaba un mes para ser mamá. Y tuvimos una discusión por la taquilla, que siempre he sido de cuidarle. No fueron golpes abrumadores, que me dejaron tirada en el suelo, pero me pegó mal", confesó.

"Al otro día, saqué el pasaje de vuelta y me vine a mi casa. Sin trabajo. Tenía necesidades económicas. Me vine embarazada con tres valijas. Y cuando llegué a Mendoza me encontré con que mi primer parto había sido problemático, donde mi hijo casi se murió, y mi temor a vivir la experiencia con Juan Francisco era terrible. Me pidió que vuelva y volví para que nazca en un lugar cuidado. Y pensé que a él esa situación le iba a cambiar la vida. Y miren qué irónico, dos días antes llegó una mujer de Mendoza que había estado con él se lo llevó a vivir a una cuadra de mi casa y no compartió conmigo el parto de su hijo", relató Andrea.

También contó como la peor golpiza se la dio frente al futbolista Leopoldo Jacinto Luque, campeón con Argentina en 1978, cuando él intentaba sacarle de encima a Cacho, quien la golpeaba con la empuñadura de un cuchillo. Previamente le había dado la cabeza contra la pared en su cuarto.

"Otro episodio fue que salimos a comer con unos amigos, volvíamos y nos metimos en una casa que tenía alquilada. Entró cinco minutos, salió como loco, apoyó el arma entre los dos asientos. Yo ya conocía cómo empezaba todo, con los insultos. Entonces salgo y me dice 'subí, te voy a matar'. Y yo le digo: 'vos me vas a matar, pero la sangre va a quedar acá al lado del auto'", contó la víctima. Sabina también recordó cómo era la relación con Sandra Astudillo, su esposo Carlos y sus hijos, quienes eran amigos de la familia. Cacho había sido el amante de ella, aunque Andrea se enteraría de la peor manera.

"Cacho se enferma, lo internan, y dije 'esta es la mía'. Él se filma, todo, debe tener filmaciones mías por ahí", comentó la ex de Garay. "Al otro día con un amigo nos ponemos a mirar. Pasaban los videos y una amiga me decía 'esa no sos vos'. Era sexo. Con todas. Tengo una colección. Y apareció esta Sandra. Pasé 24 horas llorando. Ella al día anterior me dijo 'no soy yo la que tiene una historia con Cacho, es mi hermana'. Entonces se lo mandé a todo el mundo: el marido, ella, productores. Y desde ahí la chica empezó a clavarme denuncias", aseguró Sabina.

Respecto a esto también aportó su grano de arena la primera en hacer pública esta realidad violenta de Cacho, Verónica Macías. "Esta mujer (Sandra) estuvo con nosotros y me decía que a mí había que matarme. Esta mujer abusó de mí con este cerdo. Tengo secuelas en mi cabeza, problemas neurológicos por las torturas que me hacían. Lamentablemente hay videos de eso", indicó la chica que no le gusta que le digan ex de Garay, porque no es el título que le corresponde, sino el de ser la mujer que abusó.

El silencio alrededor de la historia violenta del humorista llamó mucho la atención, aunque Sabina tiene la explicación a esto. "Tiene mucha gente conocida, amigos. Ministros de seguridad. No digo que sea mala o buena gente. Son personas que han venido a casa, han comido, en cumpleaños", afirmó.

"Cacho es una persona muy inteligente, tiene mucha parla -para las mujeres sobre todo-, es muy buen actor, canta precioso, si él hubiera valorado lo que Dios le dio, estaría cerrando su carrera de una manera diferente. Se lo dije mil veces", concluyó la madre de su hijo, una víctima que, según su relato, tiene suerte de estar viva.