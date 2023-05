Sufrió un brote psicótico, se atrincheró, disparó y más tarde se entregó a la Policía

Desde la madrugada del último jueves la desesperación y el terror invadió a los vecinos de Ezpeleta, Quilmes, a raíz del brote psicótico que sufrió una mujer de 46 años. Luego de mantener una discusión con ex pareja, le robó el arma 9 milímetros a su padre, un ex policía y efectuó disparos al aire. Gracias a un llamado que recibió el 911, y tras más de nueve horas de trabajo, la acusada se entregó a la Policía.

Gentileza: Info Quilmes

Todo comenzó minutos antes de la medianoche cuando un hombre que tiene domicilio en la zona se comunicó con la fuerza policial para denunciar a sus vecinos, ya que según su relato, se escuchaba una fuerte discusión entre la mujer y su ex pareja, quien había ido a buscar a su hijo. No obstante, cuando la Policía llegó al lugar, dijeron que todo estaba bien y hasta ahora, no trascendió el motivo de dicha disputa.

Minutos después, cerca de la una de la madrugada, varios disparos fueron emitidos desde el interior del hogar e impactaron en un muro de la finca familiar. Desde ese momento, se coordinó un intenso operativo en conjunto entre el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía Bonaerense, con varias ambulancias del SAME, en donde un especialista del grupo Halcón mantuvo una comunicación con ella.

Gentileza: TN

No obstante, tras ver la gravedad de la situación, la mujer se atrincheró en el último piso de su vivienda y cortó la comunicación con todos los presentes. Por esta razón, desde las nueve de la mañana la zona cercana a Lavalle al 5000 de dicha localidad, se mantuvo cortada, así como también se le prohibió el acercamiento a los vecinos.

Gentileza: Info Quilmes

Cerca de las 15 horas, la mujer decidió entregarse a las fuerzas que estaban en el lugar, a cargo de la fiscalía a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes y fue trasladada en ambulancia al Hospital de Quilmes. Si bien el episodio podría haber tenido un final terrorífico, ya que las balas podrían haber lastimado a alguien, en esta ocasión no hubo heridos.

Teniendo en cuenta la situación psicológica y psiquiátrica de la mujer, la causa aún continúa en curso, ya que se deberá abordar en base a dicho episodio. Si bien la familia de la mujer informó que atraviesa un mal momento de salud mental, una vecina de la zona reveló que se sorprendió, ya que no la creía capaz. "La conozco a Karina y me sorprende. Me parece que había sufrido violencia de un matrimonio anterior. Los papás viven en el fondo y ella vive adelante, donde se hizo una casa", expresó la mujer en diálogo con Telenueve.