“Te fallé por cubrir a César”: la reveladora carta que Marcela Acuña le dedicó a Emerenciano Sena

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez el 2 de junio pasado en Resistencia, en la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El caso se investiga como "femicidio" y días atrás, se dio a conocer que las manchas de sangre encontradas en la casa del clan Sena pertenecían a la víctima. "El resultado del examen arrojó un 99,99% de compatibilidad", resaltaba el informe sobre el material genético hallado a fines de junio en medio de la investigación.

Pero mientras que el encargado de mudar el colchón y el respaldo de la cama que tenían los rastros de sangre de Cecilia reconoció que esos muebles eran del matrimonio acusado del crimen junto a su hijo César, Acuña volvió a escribir una carta desde la cárcel dedicada a Emerenciano y en esta oportunidad, admitió que encubrió el crimen de su ex nuera. "Yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa", escribió.

El escrito es pura y exclusivamente para el líder piquetero. En la misiva, la mujer le pidió disculpas a su marido y acusó a su hijo de estar detrás de la desaparición y presunta muerte de Cecilia. El texto fue difundido por el diario Norte y data del 14 de julio. En la carta, Marcela redactó ese texto en la comisaría 6° del barrio Santa Inés, lugar donde está actualmente detenida.

La carta

La dirigente utilizó su puño y letra para escribirle la carta a su marido. "Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Sabés, me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí", manifestó.

Y siguió: "Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida. Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y aliméntate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después. Mandé a Caro a buscarte valeriana, es bueno para tranquilizarte, digestivo y relajante, no abuses, toma antes de dormir, después de la cena o almuerzo".

En un intento de contarle sus días tras las rejas, Marcela le escribió a su esposo: “Hoy me levanté muy mareada, se me mueve todo, no quiero decir nada porque me llevan al hospital y me pasean como una delincuente. Nunca me sentí así, debe ser que estoy leyendo mucho”. “Aunque yo no salga, vos sos mi líder, nunca te lo dije pero bueno, siempre fue así, siento que te fallé por cubrir a César y no puedo vivir con eso, si no salís no sé qué va a pasar conmigo. Mi fuerza sos vos y ayudas a mi hijo", deslizó.

Marcela dice que sus días en la cárcel son “más o menos”, denunció que sufre hostigamiento por parte del fiscal, que le sacan horas de visitas y se quejó: “No puedo salir al patio, uso restringido el celular, no me permiten tener silletas, me sacaron cordones de mis buzos. Llamo diez veces para ir al baño, no me dejan entrar el MP3 con auriculares que tiene música, es apropósito para que escuche gritos toda la noche. Me baño con agua fría, todo es parte del hostigamiento".

En esta línea, manifestó la angustia que le genera que nadie vaya a visitar a Cesar: “Es mi hijo, vos sabes lo que significa César para mí, sabes de los afectos, tenés la bendición de tus otros hijos que te visitan y te quieren mucho y eso es valorable te da fuerza y vos vas a salir adelante. Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo, sabes cómo duele, hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él , ya no me quedará nada, como cuando perdí a Eneas".

Al finalizar, añoró que “pronto llegue la libertad” de Emerenciano: “Yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo. Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho".

El testimonio de un testigo clave en la causa

Se trata del testigo Alfredo Aguirre, quien el 6 de junio trasladó con su camión de mudanzas un colchón, un respaldo de una cama y una mesita de luz desde la casa de Santa María de Oro 1460 hasta la vivienda de una mujer embarazada que vive en el barrio Emerenciano.

El hombre confirmó esta mañana al Equipo Fiscal Especial (EFE) que el matrimonio era el dueño de esos muebles, los cuales tenían rastros de sangre de Cecilia, según determinaron hace casi una semana las pericias del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) de Chaco.

Los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez secuestraron los objetos trasladados por el camión el 22 de junio en dos allanamientos en casas contiguas, dentro del barrio Emerenciano. El EFE comprobó esa mudanza con la cámara de seguridad ubicada al frente de la casa de los Sena y si bien se concretó el 6 de junio, se sospecha que al día siguiente de la desaparición de Cecilia ya pensaban en "donarlos" dado que Fabiana González, una de las cuatro personas imputadas por "encubrimiento agravado", declaró que Acuña le dijo el sábado 3 que llame a Aguirre para trasladarlos.

Por otra parte, Gerardo "Laucha" Flores, señalado por la querella como un octavo sospechoso, declaró el martes ante la fiscalía por segunda vez como testigo. Si bien su abogado Ricardo Osuna, el mismo que defiende a César Sena, relativizó la importancia de su testimonio al decir que fue "una pérdida de tiempo", fuentes vinculadas a la querella aseguraron que "mintió" y que podría ser imputado por algún delito, ya sea por "falso testimonio" o "encubrimiento".

De todas maneras, el EFE todavía continuaba analizando esa posibilidad y, por el momento, Flores solo dio otra declaración testimonial en la que negó tener vínculos con los Sena, aunque hay sospechas de que pudo haber estado en el campo de Emerenciano los días posteriores al crimen, donde se cree que el cuerpo fue quemado.

El "Laucha" fue vinculado en su momento a la causa por Gustavo Melgarejo, acusado de "encubrimiento agravado", al declarar que Flores llegó a la chanchería el 5 de junio y tras haber visto a César Sena y Gustavo Obregón con una supuesta "bolsa" en una Renault Kangoo, le dijo a él: "Se mandó un moco el hijo de los patrones".

Además, la semana pasada, el EFE confirmó que también hallaron posibles manchas de sangre en la caja de la camioneta Toyota Hilux de César, pareja de Cecilia, y en el Citroën C4 de Obregón, otro presunto encubridor que dio detalles que permitieron dar con los restos óseos humanos de "una persona adulta" junto a un dije con forma de cruz que reconoció Gloria Romero, madre de la víctima.