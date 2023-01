 "Te re cabe una re maldad”: le pegaba a su bebé, quedó libre y amenazó de muerte a la mujer que la grabó

Guiliana no dudó en sacar el teléfono y grabar cuando su sobrino era agredido de forma brutal y feroz por Abigaíl, su madre. “Tomé la decisión de empezar a grabar para poder hacer justicia por él, para ver si puedo salvarlo antes de que pase un caso grave como lo de Lucio (Dupuy). Yo a veces lo encontraba al nene golpeado. Ella me decía que se cayó, que se golpeó", había dicho la tía del menor de apenas 1 año y 9 meses.

La grabación dura 51 segundos. De fondo se escucha llorar al bebé. Automáticamente, ella suelta el tenedor, baja la mano y le pega cinco cachetazos para callarlo. “Cortala. Me hacés sacar”, le grita. “Callate la boca”, agrega con desprecio y bronca la madre del menor, de solo 17 años. La tía del nene no puede quedarse callara e intercede, a lo que la adolescente le responde: “Es que me saca”. “No podés decir: ‘Me saca’. Lo vas a terminar matando", afirmó Guiliana.

Y agregó: "Así no lo podés callar, le bajaste el diente bolud..., Dos años tiene, amiga”. Lejos de mostrarse conmovida, la madre le contesta: “No pasa nada, es el diente de leche, le va a crecer”. “Sí, le va a crecer, pero ¿y el trauma a la criatura? Pobrecito este nene”, le retrucó la tía del menor. La adolescente de 17 fue denunciada e imputada por “lesiones”, luego de que en el Hospital San Roque de Gonnet constataran los golpes en el bebé.

De acuerdo con los médicos, el menor "tenía las encías sangrando y los dientes deformados producto de la agresión que había recibido”. El chiquito fue trasladado a un hogar de resguardo, mientras tanto la abuela paterna del niño ya pidió la guarda y la madre fue detenida y liberada casi de inmediato. “Me re traicionaste por la espalda” o “Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo”, fueron algunos de los mensajes que le envió Abigaíl a Guiliana una vez que quedó en libertad.

La tía del menor denunció que su cuñada adolescente la amenazó a través de un audio que le envió por WhatsApp. De hecho, el mismo fue difundido por algunos programas de televisión, donde la imputada por "lesiones" asegura que no le tiene miedo a nada ni a nadie. “Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”.

Pese a las intimidaciones que recibió, Giuliana, la tía del menor agredido, señaló: “Estoy recibiendo amenazas de ella (Abigaíl), grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”.

Giuliana contó que Abigail es hermana de su marido y que había decidido darles un lugar para vivir porque “quería salvarlo de donde estaba, pero el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”, explicó.

Según trascendió, el miércoles de la semana pasada un efectivo de la comisaría 14° de Melchor Romero se contactó con personal del Servicio de Niñez y Adolescencia de La Plata y pidió contención ante un supuesto caso de violencia familiar. “El bebé tenía golpes en zona bucal, los labios inflamados, dos hematomas pequeños en la mejilla izquierda y un rasguño en el brazo derecho”, describieron las fuentes.

Por estas lesiones, las autoridades interrogaron a la madre del bebé, identificada como Abigaíl G., quien aseguró que el menor “se había caído del sillón jugando con un primito”. En primer lugar, la adolescente denunció al padre de su bebé por habérselo llevado de su casa sin permiso. Sin embargo, al notar las lesiones del menor las encargadas del organismo municipal decidieron cambiar el eje de la investigación.

En un principio, fueron rápidamente a buscar al menor suponiendo que era una problemática entre adultos por la tenencia del niño. Pero Natalia, la abuela paterna, salió en defensa de su hijo -quien ya había pedido la guarda del nene porque supuestamente sufría maltratos- y aseguró que la agresora en verdad era la propia madre de su nieto. Incluso, presentó una serie de videos para acreditar que su ex nuera ejercía violencia contra el bebé.

De acuerdo con Giuliana, el último episodio de violencia fue el más grave de todos. "Ella lo tiró al piso y le hundió los dientes para atrás, mientras decía ‘jodete’”, sumó. En ese momento, la abuela paterna del chiquito tomó la palabra y relató: “Empezó con la violencia cuando él tenía siete meses. Yo fui al Hospital de Niños, les dije a los médicos y me informaron que le iban a hacer un seguimiento. Fui a la Justicia y esperaron a que pase todo esto para moverse”.

Natalia explicó que la adolescente le decía “bastardo” y “maricón de mier...” a su hijo. “Una bronca, una impotencia. No tiene perdón de Dios. Cuando él no tendría que estar en un hogar, porque ella tendría que estar presa”, manifestó. Además, remarcó que le pidió la tenencia del nene en varias oportunidades, pero ella se negó. “Le dije que si no lo quería tener, que yo me ocupaba, pero me respondió ‘no garpa que lo tengas vos’”, detalló.