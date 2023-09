"Te recomendamos que no": el hermano de Silvina Luna quiso estar en la autopsia

Después de cuatro días de su fallecimiento, se le realizó la autopsia a Silvina Luna para determinar cuáles fueron las causas principales de su muerte, más allá de la mala praxis que le realizó Aníbal Lotocki. La misma había sido postergada por el Tribunal Oral Criminal 28, bajo la orden del juez Carlos Rengel Mirat, quien además les había solicitado a las autoridades del Hospital Italiano que el cuerpo de la ex Gran Hermano sea trasladado a la Morgue Judicial.

La modelo falleció a sus 43 años luego de haber estado internada durante 78 días con un cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda. Aun así, en la mañana del lunes se le realizó la autopsia y los primeros datos que se dieron a conocer a través del abogado Fernando Burlando, fueron que “sacaron mucho material” que se encontraba por distintas partes del cuerpo y que eran similares a “piedras”.

Una de las mayores incógnitas era saber qué iba hacer su hermano, Ezequiel Luna, quien fue el encargado de acompañarla durante los casi tres meses internada y hasta el que tomó la última decisión de desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida, cuando los médicos le avisaron que ya no había “nada para hacer” desde la mirada medicinal, porque su cuerpo ya se encontraba totalmente deteriorado.

Si bien presenció todos los días dentro del Hospital Italiano y también fue el encargado de mantener conversaciones diarias con Burlando, todo parecía indicar que podía estar presente en la autopsia, pero al llegar a Tribunales, tanto el cuerpo médico forense como su abogado, le indicaron que lo mejor sería que se quedara afuera para evitar todo ese tipo de dolor.

“A las ocho de la mañana Ezequiel llegó a Tribunales, a eso de las nueve decidieron nuestra presencia en el lugar y el cuerpo médico forense le recomendó a él, con mucha coherencia y sentido común, no estar presente en el momento en que se realizara la autopsia”, contó el marido de Barby Franco y agregó: “Yo realmente era de la posición de que no esté y esto me habilitó a mí a decirle que no. Era algo muy fuerte para ver y es una imagen digna de olvidar”.

En cuanto a los médicos que realizarían la autopsia, comentó: “Tuve oportunidad de ver a los profesionales que iban a trabajar y me quedé muy tranquilo con eso. Muchos ya están al tanto de todo y eso me da tranquilidad. Cuando llegué y vi que la historia clínica de Silvina la tenían hace 24 horas, vi mucha seriedad en ellos porque quiere decir que ya tenían todo estudiado. Lo que decida este cuerpo médico forense será para paz y tranquilidad de todos”.

Asimismo, aseguró que realizará una nueva denuncia además de la ejecutada por homicidio y comprendió que lo que pasó con Silvina, no puede ser un caso aislado más y Lotocki no puede quedar “impune”. “Lo denunciamos por homicidio. Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia, que muy pocas veces se pone del lado de la víctima. Vamos a intentar revertirla”, manifestó.

En cuanto a la autopsia y el pedido del juez, indicó: “Lo que se está investigando es si hubo nexo causal entre el material que le aplicó Lotocki y el resultado muerte, que en función de lo que hablamos con muchos profesionales, nos adelantan que esa situación se estaría probando. Para eso se necesita lo que ocurrió hoy (la autopsia) y todos los estudios de laboratorio que se derivan”.

A pesar de que los resultados de la autopsia demorarán varios días, Burlando adelantó algunos detalles que fueron encontrados sobre no sólo la cantidad, sino los productos que había en el cuerpo de Silvina y que la llevaron al peor final. “Se pudo extraer material que había sido oportunamente inyectado, suponemos, por Lotocki”, advirtió.

En cuanto a los lugares donde se depositó lo inyectado, expuso: “Sacaron mucho material. En glúteos, en las piernas, se había depositado detrás de la rodilla, en ese hueco. En el ciático también tenía parte de este material, que eran como piedras. El compromiso evidentemente seguramente tenía que ver con todo esto, por eso los dolores”.

“Nosotros estamos convencidos de que la aplicación del metacrilato, si es que era metacrilato, si hoy se podría extraer en su totalidad podríamos llevar a cabo qué tipo de situación sufrieron sus órganos a raíz de esta aplicación y también, lo que sucedió con los granulomas de los que tanto se ha hablado, que fueron lo que generaron el cuadro de hipercalcemia y posterior nefrocalcinosis, para luego llegar a la muerte”, determinó.