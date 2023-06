"¡Te vamos a cagar a trompadas!": el hombre que denunció a L-Gante contó le prendieron fuego el auto

El martes 6 de junio le cambió la vida a Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, tras ser allanado en su casa ubicada en General Rodríguez y luego arrestado. En su mente, tanto él como todo su entorno, creyeron que la detención duraría sólo horas hasta que todo se extendió y finalmente pasó 22 días en una celda, solo, tras las rejas. ¿Cómo terminó en un penal? Por una denuncia a nombre de Gastón Torres, con quien tuvo un tenso cruce el sábado 27 de mayo a la salida de un boliche. Hoy, que el cantante se encuentra casi que con un pie en la calle, comenzó la venganza hacia el denunciante y le prendieron nada más ni nada menos que el auto a su pareja.

Aquella madrugada en la salida de un establecimiento bailable, los amigos de L-Gante se cruzaron contra otro grupo de jóvenes y terminó en un conflicto en el cual el cantante de cumbia tomó como su mejor opción tomar de rehén a Torres y amenazarlo con un arma, por lo cual culminó detenido tras dos allanamientos con una causa que se titula como “amenazas y privación ilegítima de la libertad”.

Sin embargo, en la tarde del miércoles, el abogado defensor del papá de Jamaica le envió un mensaje a Claudia Valenzuela, mamá del cantante, que decía: “Nos dieron la excarcelación”. Y aunque todavía L-Gante no fue liberado en su totalidad y se espera en las próximas horas que llegue el aviso dando por hecho que podrá regresar a su domicilio, su entorno comenzó el operativo venganza hacia Torres, que fue el que en cierto punto, hizo que se efectúe la detención.

En la noche del miércoles, según afirmaron testigos del hecho, un VW Vento que tenía ploteado en el vidrio trasero “Mafilia”, término con el cual se identifica el proyecto musical de L-Gante, se acercó hacia el barrio Del Bicentenario de General Rodríguez e incendió el Fiat Uno que pertenecía a la pareja de Torres y que se encontraba estacionado en la puerta de su domicilio.

Tras sentir ruidos y comenzar a oler el olor a incendio, la víctima se asomó por la ventana y en cuanto salió de su casa para apagar el incendio de su auto, desde adentro del vehículo de Mafilia le gritaron “Te vamos a cagar a trompadas, quedate en el molde”. Después de la amenaza, salieron rápidamente y a toda velocidad del lugar y minutos más tarde, arribaron los bomberos para no dejar ningún otro riesgo de fuego. Mientras tanto, el área de Seguridad se encargará de revisar las cámaras que se encuentran en las esquinas de cada calle para investigar lo sucedido y dar a conocer si realmente se trataba de gente cercana al cantante de cumbia 420.

No es la primera vez que sucede algo así o que le llegan amenazas al encargado de realizar la denuncia, por parte de allegados a Valenzuela. Dos semanas atrás, Leonardo Sigal, el abogado de Torres, comentó que su cliente sufrió amenazas de muerte en su hogar. "Están recibiendo llamadas permanentemente, ayer le tiraron una piedra de tres kilos al portón de la casa, a mí me dicen que pida por escrito el pedido de seguridad y no lo entiendo, es una vergüenza, todavía no está la custodia", criticó el letrado. "Buchón, te vamos a matar, callate la boca porque te vamos a matar", reveló Sigal respecto al contenido de las comunicaciones que se dirigen a la casa de los denunciantes. Además explicó que todos "son en ese lineamiento" de tratarlo de soplón.