“Te voy a matar y a enterrar”: es arquero del ascenso, amenazó a su novia con una pala y lo golpeó

Un hecho aberrante ocurrió en el barrio 2 de abril, en Posadas, Misiones. Un hombre quiso asesinar a su novia con una pala. “Te voy a matar y te voy a enterrar”, le gritó el violento a la joven, a la que luego comenzó a golpear sin piedad. De casualidad, dos vecinos que pasaban por el lugar, intervinieron y le salvaron la vida a la mujer. Enseguida llamaron a la Policía y el agresor terminó detenido.

Luego se supo que el atacante se llama Rodrigo Raúl Ríos, tiene 26 años y formaba parte del plantel del club Guaraní Antonio Franco (GAF), que milita en el Torneo Regional Federal. Luego de que el hecho de Violencia de Género saliera a la luz, el agresor fue apartado del plantel y no volverá a vestir la camiseta de la institución.

Por su parte, y mientras se recupera de los golpes, Marina, la víctima de 30 años, contó que las situaciones de violencia se repetían a diario. “Luego de un año de relación, empezaron las tiradas de pelo, la tirada de cosas. En año nuevo me ahorcó hasta desvanecerme y me rompió toda la boca apretándome para que no grite”, denunció en una entrevista.

Luego relató: “Yo ya había hecho una denuncia en su contra y la Justicia me dio una restricción de acercamiento. Pero al tiempo volvimos. Me equivoqué. Si yo no escapaba, él me iba a matar ahorcada o a golpes. Creo que me iba a matar ahorcada, yo no iba a salir de ahí viva si no podía abrir la puerta”.

“Rodrigo se enojó porque me había tomado todo el café. Él solía tener esos ataques de furia. Se fue a trabajar y cuando volvió, me pidió hablar. Fuimos hasta nuestra habitación y me empezó a atacar. Quería revisarme el celular. Me pega una piña, me desvanezco, se sube arriba mío, empieza a insultarme y tirarme del pelo”, relató la joven. Enseguida contó que la amenazó y le dijo: “Tengo una pala y te voy a matar, no dudes que voy a hacer eso. Te voy a enterrar”.

Fue en ese momento que ella logró escaparse. Pero Ríos la persiguió hasta la calle. Marina relató: “En eso él me caza, me aferré al portón y empecé a pedir auxilio, pero me arrastra otra vez hacia adentro. Unas mujeres llegaron ahí, pero no sabían qué hacer, yo pedía socorro, pero nadie se animaba a entrar, me miraban y nadie se animaba a entrar del miedo y por la violencia de él”.

Entonces dos hombres ingresaron a la casa y los separaron. Entonces la joven se desmayó. Mientras ella era asistida por los vecinos y luego por enfermeras de un centro de salud, él era detenido. Antes de que los policías llegaran al lugar, el joven salió de la casa, los amenazó con un fierro y le quiso pegar a su novia.

Esa situación quedó grabada por uno de los hombres que salvó a la joven. El músico Lucas Brizuela contó que junto a otro hombre ingresaron al terreno donde Ríos golpeaba a la novia.

Además, trascendieron videos donde se lo ve al futbolista dando vueltas en la calle con un hierro en la mano, intentando agredir nuevamente a la joven. El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del juez Miguel Mattos lleva adelante la investigación.

En tanto, las autoridades de Guaraní Antonio Franco (GAF), desplazaron al arquero. A través de un comunicado firmado por Patricio Vedoya, presidente de la entidad quien confirmó que Ríos fue separado del plantel.

En tanto, el músico que vio toda la secuencia, afirmó en su cuenta de Twitter: “Fue muy fuerte e impotente ver de cerca como este tipo estaba en el patio de la casa fajando a la mina sin ningún tipo de impunidad y escucharla pedir auxilio”.

“Creo que solo uno asintió con la cabeza y los demás se miraron entre ellos. Entramos y en un momento el hombre con el que entré se le tiró encima, lo ayudé y lo separamos de la chica. Cuando ella se soltó y corrió, lo empujamos al piso y salimos rápido a la calle. Por suerte los que ligamos algo fue leve. El hombre atacó a todos en el hospital también. Fueron entre 30 y 40 minutos, la policía nunca llegó. 20 personas llamando cada 5 minutos dando direcciones y si el patrullero hubiera salido de Roca capaz llegaba antes del patrullero de Posadas”.