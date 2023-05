"Tengo 4 puntos en la cabeza y perdí parte de la dentadura": habló el hombre golpeado por Urcera

El sábado 30 de abril sucedió un hecho que no sólo dio que hablar, sino que a raíz de ello, se generaron diversas versiones que hasta el día de hoy, no habría ninguna confirmada con la verdad. Lo que sí se sabe es que hay una víctima, de nombre Ramiro, que terminó hospitalizada y una pareja mediática metida en el medio por una agresión.

Aquel sábado al mediodía, luego de la actividad del Turismo Carretera en el autódromo de Concepción del Uruguay, se produjo una situación violenta que involucró al piloto campeón de la categoría, Juan Manuel Urcera, pareja de Nicole Neumann y un aficionado que se encontraba en la zona de boxes, que se acercó hasta él para tomarse una foto pero todo terminó peor de lo que se imaginaban: el novio de la modelo respondió con una piña que culminó con el hincha tirado y lastimado en el suelo.

Mucho se debatió sobre qué le dijo la víctima a Urcera para que él reaccione así. Algunos sostuvieron que le dijo “Cornuda” a Nicole, otros que se lo dijo a él, pero lo cierto es que al estar hospitalizado, todavía Ramiro no había podido dar su versión oficial de los hechos, hasta que en diálogo con “Socios del espectáculo” contó cómo fue realmente la situación que derivó en un quiebre entre la pareja y cuatro puntos en la cabeza de él.

“Todo empezó con un chiste. Me fui a sacar una foto con él y quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Jamás en la vida le dije cornudo. Yo soy hincha fanático de Vélez y de Fabián Cubero y jamás le faltaría el respeto a su ex mujer y sus hijas, porque si mi ídolo me dejaría de dar un saludo por eso, no me lo perdonaría. La verdad es que le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero. Me salió en el momento y me arrepiento”, afirmó.

Fue ahí cuando el piloto se enojó y contó lo que le respondió: “Cuando le digo eso y estaba al lado de él, me dice: ‘me estás agarrando para la joda’. Le dije que no, le pedí disculpas, le dije que le quise hacer un chiste y me salió mal, le volví a pedir perdón, pero él me agarró la remera y vinieron los de seguridad y nos separaron”, narró.

Sobre el momento de la agresión y cómo llegó el golpe de puño, manifestó: “Le dije al de seguridad que no le quise faltar el respeto, que me disculpe porque nunca quise decirle nada malo. Le grité que me disculpe si le falte el respeto, mientras él iba en la patineta a 10 metros. Cuando vuelve, me dice que me da la disculpas, viene con los de seguridad, yo voy le doy mi mano derecha, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega en la pera”.

“Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla que estaba al costado. Mis amigos estaban, y yo les quiero agradecer al doctor Burlando y a Juan Triverio que ellos me dieron esta mano para poder yo decir mi verdad porque estoy teniendo muchos problemas, también problemas laborales. Tengo que volver a trabajar con esta situación y es difícil”, asentó.

Más allá del mal momento, expuso las secuelas que le quedaron del golpe y qué tan fuerte fue como para lastimarlo de tal manera que hasta el chófer de la ambulancia admitió que mientras lo trasladaba al hospital, le iba hablando debido a que lo veía tan mal que tenía miedo de que pierda la conciencia.

“Tengo 4 puntos en la cabeza y también perdí parte de la dentadura de la parte de arriba. Según mis amigos, yo perdí el conocimiento en el momento. Pero en mi cabeza no”, concluyó.