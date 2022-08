“¡Tengo miedo!”: el último audio de la adolescente que falleció en Córdoba y el reclamo de su familia

Sofía, de tan solo 17 años, sufrió una descompensación y murió durante la tarde del jueves en el cerro Champaquí, el más alto de la provincia de Córdoba. “Vomité siete veces”, se la escucha decir a la víctima en el audio que dio a conocer una de sus hermanas en diálogo con El Tres de Rosario. El cuerpo de la adolescente tuvo que ser rescatado junto al resto de sus compañeros por equipos especiales de rescate y médicos del gobierno de Córdoba.

Los estudiantes permanecieron durante la noche del jueves en la base del cerro Champaquí, luego de que Sofía falleciera durante la travesía de llegar a la cima y otro compañero tuviera que ser trasladado al hospital de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita para su atención. “Nos dijo que tenía miedo, que se quería volver porque sabía que no iba a poder”, había contado la hermana de la joven.

Por estas horas, la Justicia investiga la muerte de Sofía e intenta determinar las razones que llevaron al trágico deceso. La hermana de la adolescente detalló que a los alumnos que participaban de la excursión “no podían llevar celular”, pero que la víctima había hablado con los profesores para que se hiciera una excepción con ella. “Ella sufría de tiroides y queríamos que nos avisara si estaba bien. No pensamos que podía pasar algo así”, explicó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte Natalia, la tía de Sofía, confirmó a TN que su sobrina murió de un paro cardíaco y descartó que tuviera problemas preexistentes en el corazón, aunque aclaró que la madre sí. “Muchas noticias no hay. Nadie nos dice nada y estamos todos muy mal. El papá de Sofi ya viajó para allá. Acá a la mamá le tuvimos que dar la terrible noticia. Ella sufre del corazón”, dijo la mujer.

Tras descompensarse, la adolescente fue rescatada por un grupo especial de salvamento que se movilizó hacia la zona en la que 70 alumnos de la Escuela 1334 “María Madre de la Civilización del Amor”, de Rosario, realizaban la excursión. Los estudiantes estaban acompañados por 10 docentes del colegio, una paramédica y un guía que nada pudieron hacer tras la descompensación de la víctima.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe cordobés, Claudio Vignetta, confirmó que el traslado de los 70 estudiantes, apoyados por dos aeronaves de la Dirección Aeronáutica de la provincia, concluirá este viernes, ya que Luciano Gandini, uno de los paramédicos que participó del operativo de rescate en el refugio del cerro Champaquí aseguró que aún quedan “unos 30 chicos” que serán trasladados en helicóptero hasta la base.

El paramédico además remarcó que todos se encuentran “en buenas condiciones”. “Aún resta evacuar a unos 30 chicos, que serán evacuados en helicóptero por precaución, es para bajarlos y que no hagan la caminata a pie”, explicó el especialista en declaraciones al canal de noticias TN. Durante el ascenso al Champaquí, situado a 2790 metros de altura, otro menor se vio afectado por un cuadro de apendicitis y tuvo que ser trasladado al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita.

Asimismo, Gandini remarcó que “todos los que están bajando están bien, se encuentran en buenas condiciones” de salud. El resto será transportado a la localidad de Atos Pampa, también en la zona del valle de Calamuchita, para reencontrarse con familiares y directivos de la Escuela María Madre de la Civilización del Amor, de la ciudad de Rosario, donde estudian los adolescentes, quienes viajaron especialmente a Córdoba tras la tragedia.}

Sobre la muerta de la adolescente de 17 años, Vignetta dijo al canal TN: "No tenemos ninguna seguridad de ninguna hipótesis, el caso está siendo investigado por la fiscalía y vamos a esperar". El contingente de estudiantes pasó toda la noche en un albergue de la base del cerro Champaquí y recién cerca de las 4 de la madrugada comenzaron a ser "contenidos" por integrantes del grupo especial del DUAR, perteneciente a la Policía de Córdoba.

Vignetta remarcó que durante la jornada del jueves había “viento predominante y bajas temperaturas”, pero que las condiciones climáticas “no eran del todo desfavorable” para realizar la escalada hacia la cima del Champaquí, el pico más alto de la provincia. El funcionario también aclaró se trató de "un contingente muy bien organizado, con un guía oficial matriculado y dos paramédicos que estaban registrados y tenían una breve historia clínica de las personas que subieron”.

En el mediodía del jueves, el servicio de emergencia recibió un pedido de un helicóptero porque había una adolescente descompensada bajando del Champaquí pero, según Vignetta, los fuertes vientos impidieron que la aeronave pudiera bajar y luego les informaron que había fallecido y la estaban trasladando hasta la base del cerro. Por la tarde, hubo otro aviso de que otro integrante del contingente también tenía síntomas de descompensación y que “iba a ser bajado por unos lugareños, junto con los bomberos voluntarios de Yacanto y llegaron aproximadamente a las 2 de la madrugada al hospital de Santa Rosa de Calamuchita y está siendo asistido”.

Ante esta situación, se dispuso que dos aeronaves despegaran una vez que amaneciera, con médicos y rescatistas. "Hemos despachado más o menos a las 23 horas un grupo especial del DUAR que llegó a las 4 al refugio para contener la situación hasta tanto lleguen los médicos en helicóptero y vamos a empezar con el rescate", sostuvo Vignetta. “Estamos con poca información porque decían una cosa y después otra. El papá viajó ayer y lo tienen de acá para allá”, aseguró la tía de la víctima y contó que Sofía "estaba sufriendo por tiroides y se hacía atender en el Centenario (Hospital Provincial de Rosario), donde el médico le dio la orden para viajar”. "Es todo muy confuso, muy terrible”, dijo.

Por su parte, la vicedirectora de la escuela María Madre de la Civilización del Amor, Cristina Jerome, aseguró que "las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever" al referirse al fallecimiento la estudiante de la institución de Rosario. "Las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever; lo que ocurrió con el alumno internado aparentemente no tiene nada que ver con lo de la alumna que falleció. Puede ser apendicitis, tiene un dolor similar", afirmó.

Jerome sostuvo que la alumna "falleció por una descompensación", y el otro alumno "fue internado por un dolor abdominal y está siendo evaluado". Asimismo, detalló que el contingente viajó con el director de la secundaria, 10 docentes, y se contrató un guía habilitado y una paramédica, y que en el lugar está un representante legal.

También indicó que los adolescentes tenían las fichas médicas que fueron entregadas por sus padres antes de iniciar la excursión. "No hay actividad escolar que se realice y que autorice el Ministerio de Educación si no hay ficha médica que entregan los padres", sostuvo, e insistió en que "lo que pasó a la alumna le podría haber pasado en otra actividad", con lo cual "no es algo que uno pueda prevenir".

Por otro lado, informó que los estudiantes durmieron en el refugio, como estaba previsto, "en lugares preparados para recibirlos" y aseguró que el director de la escuela le avisó que están subiendo helicópteros para evacuar a los chicos que lo necesiten. "No sé si es por el esfuerzo; no soy médico; no quiero faltar el respeto a la familia, pero las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever", sentenció.

Al respecto, la tía de Sofía manifestó que hasta este hecho estaba “todo bien” con la institución María Madre de la Civilización del Amor, pero remarcó que a raíz de esta tragedia “hay muchas quejas porque “no se hacen cargo de nada". "Lo único que sabemos es que ella no está más y queremos que pronto puedan traerla”, concluyó Natalia.