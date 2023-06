“Tengo miedo por mí”: la carta del ex marido de Cecilia Strzyzowski desde la cárcel

El misterio por la desaparición de Cecilia Strzyzowski mantiene en vilo desde hace 14 días a la ciudad de Chaco. Desde que comenzó la investigación que aún continúa en curso, la causa dio un giro de 180°. En las últimas horas la ex pareja de la víctima, César Sena, que está detenido por ser el principal sospechoso, escribió una carta desde el penal.

“Soy César Sena. Estoy acusado en esta causa y me enteré que Díaz, que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en los medios de comunicación y está hablando cosas horribles de mí, teniendo miedo por mí y hago responsable a esta persona si me pasa algo”, indicó en su papel.

Cabe destacar que el hijo del líder piquetero está cada vez más complicado, a raíz de la declaración de un casero que trabajó allí y que declaró haber visto a Strzyzowski “amordazada” dentro del vehículo de su pareja y que luego vio como enterraba sus restos óseos. Algo que horas más tarde se encontró en el lugar junto a un machete, una sierra de cocina, municiones y palas.

Además, un dato no menor es que la última señal de su celular respecta al campo de la familia cercana al gobernador Jorge Capitanich. Algo que empeoró la situación del actual detenido, fueron las declaraciones de sus allegados.

En una primera instancia, su ahora ex abogado Juan Díaz, renunció a la causa ya que afirmó haber encontrado pruebas que complican su situación procesal y judicial. Por su parte, el tío político del detenido, la acusó de ladrona y expresó en diálogo con Radio Con Vos: “Cobró un dinero para separarse, porque fue un divorcio extorsivo y se casó a escondidas.Yo no sé si no se fugó con la plata”.

Su padre Emerenciano Sena y su madre Marcela Acuña también están detenidos junto a seis trabajadores de ellos, todos acusados del supuesto femicidio de la joven. Si bien continúa desaparecida, su madre fue quien consideró que los sindicalistas la mataron y exigió justicia.

Según manifestó la mamá de César, Cecilia se fue de su casa después de discutir con su hijo, pero la líder piquetera pensó que su nuera volvería cuando se calmaran los ánimos, sin embargo no volvió a verla.

“Fue una pelea de pareja, como toda pelea de pareja. No quise que mi hijo se acerque hasta que no se calmen las cosas porque yo sé cómo somos las mujeres cuando nos enojamos y esperé, pero a partir del día domingo comenzó esto que no sé de dónde comenzó”, relató.

“César quiso salir a buscar a Cecilia desde el primer momento. Él quiso salir a los medios. Yo como mamá no le permití porque pensé que se iban a arreglar o iban a volver a hablar. Y yo como mamá lo que hice fue esperar, lo que tenía que hacer, que me cite la Justicia para que se arme un expediente y se investigue cómo debe ser”, concluyó.

Otro aporte a la causa llegó de la mano de Noelia Leyes, una trabajadora de prensa vinculada a la organización política liderada por Emerciano y Marcela, quien aportó su teléfono celular como evidencia en la investigación. Según la mujer el dispositivo cuenta con pruebas que incriminan aún más al matrimonio de dirigentes.

Ante el miedo de que le suceda algo, Leyes publicó un dramático vídeo en el que manifiesta su temor y advirtió: “No me voy a suicidar”. En las imágenes se la ve con el rostro encapuchado y la cámara cerca de su rostro para ocultar su ubicación. Con una duración de dos minutos, la exempleada relata en primera persona el terror que experimenta en estos días. “La verdad es que no quiero saber nada de lo que se dice, simplemente quiero aportar a que esto se esclarezca, traer un poco de luz a la familia desde mi lugar como mamá”.