"Tengo mucho miedo": el terrible caso de una nueva víctima de Lotocki a la que le "hizo" abdominales

El fallecimiento de Silvina Luna a raíz de mala praxis por el médico Aníbal Lotocki destapó una serie de víctimas que se animaron a alzar la voz solamente por el miedo que temen de que su vida concluya igual que la de la modelo: con problemas de salud durante una década entera, internada 78 días luchando por su vida y muriendo en un Hospital mientras el culpable sigue libre como si nada hubiese ocurrido. Es por eso que una de las que se animó y contó el horror que vivió fue la influencer Canela Devoto.

El medio para contar los miedos que está afrontando y hacer visible su caso fue a través de la plataforma en la cual se hizo conocida: Tik Tok. Fue por ese mismo lugar que hace cuatro años empezó a hacerse conocida tras una cirugía que se había realizado en sus abdominales y con ello llamó la atención y captó miles de visualizaciones en sus videos mostrándolos y contando sobre su vida cotidiana.

Aun así, nunca se había animado a decir el nombre y apellido de quien la había operado, simplemente porque no lo creía necesario hasta que estalló la campana. El fallecimiento de Luna, las denuncias realizadas, el pedido de justicia constante, las víctimas como Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Vicky Xipolitakis alardeando que haya una condena para el cirujano lo más pronto posible y la cantidad de personas que comenzaron a alzar la voz diciendo que también han sido operadas por el médico, fueron lo que la llevaron a contar su historia.

Fue por eso mismo que la tiktoker realizó un video de una duración aproximada de seis minutos en la cual comentaba por qué se operó y el miedo que está pasando hoy en día. “Tengo mucho miedo”, aseguró. A la par, dejó un mensaje de concientización para todas aquellas personas que quieran operarse, indicando que ingresar a un quirófano es algo que puede salir muy bien o muy mal.

Su relato comenzó de esta manera: “En el 2019 me hice viral en Tik Tok por tener los abdominales marcados porque ninguna otra persona los tenía marcados de esta manera con mi porcentaje de grasa que yo tenía en el cuerpo. A muchos les parecía raro, a algunos les gustaba, a muchos otros no le gustaba. Tuve muchísimos comentarios sobre qué me había hecho, cómo lo había logrado y yo nunca dije nada porque no tenía ganas pero acá vengo a contar la realidad”.

En esa misma línea, detalló que practicó hockey profesional desde sus seis años hasta los 20, pero jamás había podido marcar sus abdominales como le hubiese gustado y por su contextura física, le parecía totalmente imposible poder lograrlo. Entre ello y los comentarios negativos que recibía, su cabeza se centró en que la única salida era realizarse una operación y sin dar más vueltas, lo hizo.

“Siempre me costó mucho marcar, siempre fui rellenita, yo empecé al aburar y uno de mis jefes, muy amablemente me dijo ‘Che, estás más gordita’ y así muchas veces hasta que en un momento me cansé. En algún punto me empezó a afectar y en ese momento empecé a buscar lugares donde hacerme una operación y encontré una página, un doctor que supuestamente, según las fotos operaba bien y mucha gente me estuvo preguntando hasta el día de hoy ‘¿Con quién te operaste?’”, detalló.

Asimismo, mencionó que fue justamente con quien hoy es señalado como culpable del fallecimiento de Luna y contó qué clase de cirugía se realizó: “Nunca dije el nombre por una cuestión de que no quería y hoy, salió a la luz este nombre con lo que le pasó a Silvina Luna. El doctor Aníbal Lotocki. Me operé con Aníbal en el 2019, me hice una liposucción con marcación abdominal que te aspira la grasa supuestamente, te la pega en el músculo y no te ponen nada supuestamente. Solamente me saqué grasa del abdomen y me pusieron un poco de grasa en la parte de las piernas”.

Luego de dar el nombre, indicó que el único sentimiento que hoy ronda en su cabeza es el “miedo” por todo lo que ve, lo que escucha y principalmente por cómo culminó la vida de Luna. “El tema es que con todo lo que pasó ahora, obviamente me estoy asustando. Obviamente te pones a pensar mil millones de cosas, si realmente me puso algo raro en el cuerpo como puede ser metacrilato que es lo que están diciendo que le pasó a Silvina o si puso realmente mi grasa y no puso otra cosa rara. No se puede confiar en ese enfermo. El problema es que tengo mucho miedo, trato de no pensar, pero uno se empieza a replantear la vida de otra manera”.

“La verdad es que no sé que tengo en el cuerpo. No sé si tengo metacrilato, no sé si tengo mi misma grasa”, planteó y agregó: “Hay mucha gente que comenta estoy gorda o muy flaca o algo y hay mucha gente que quizás se siente mal y te querés meter en un quirófano lamentablemente. Yo por meterme en un quirófano estoy en duda de qué va a pasar con mi vida en un futuro. No es todo color de rosas, yo no sé qué va a pasar conmigo, espero no tener esa sustancia, espero estar bien pero uno se empieza a plantear todas las cosas de la vida”.

Con la voz totalmente quebrada y hasta debió hacer una pausa en el video porque sus lágrimas se apoderaron de su rostro, culminó pasando todo su mensaje de miedo a una concientización de cómo un comentario negativo puede cambiarte la cabeza y generar inseguridades que terminan llevándote a un quirófano sin saber qué te puede pasar después.

“El quirófano es una de las formas más rápidas para cambiarte la vida, te puede salir bien como te puede salir mal. Yo antes era más chica cuando hice eso, se me metió en la cabeza por este jefe que me hacía esos comentarios y hoy en día quiero vivir mi vida. Quiero vivir la vida”, manifestó.

Y continuó: “No me quiero hacer ninguna operación más, espero no tener ninguna sustancia en el cuerpo, es lo único que espero. No sean cabezones porque te puede costar la vida. Ojalá se haga justicia y se cumpla la condena de Lotocki porque hizo sufrir a muchísimas personas, le puso sustancias a muchísimas personas, yo ruego que no me la haya puesto porque la vida es una”.