"Tenía 14, yo no miento": Lucas Benvenuto cruzó a Jey Mammon y reafirmó su denuncia

A pocas horas de que se emita la entrevista que Jorge Rial le hizo el jueves al conductor Jey Mammon, Lucas Benvenuto, autor de la denuncia por abuso sexual en su contra en 2020, cuestionó los adelantos de las declaraciones que brindó el ex Peña de Morfi., reafirmó su verdad de que tenía "14 años" cuando estuvo con músico por primera vez y rechazó el abrazo que le ofreció ante las cámaras.

En las últimas horas, Benvenuto subió cuatro historias a sus redes sociales, en las cuales cuestionó directamente algunas de las revelaciones que otorgó Mammon ante Argenzuela.

"14, yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso", escribió en la primera de ellas. La referencia es por el dato que tanto el acusado como su abogado Fernando Burlando defienden como argumento para definir que no hubo delito porque las relaciones entre ambos se dieron cuando Benvenuto tenía 16, justamente la frontera etaria que exime de prisión.

Luego, en la siguiente publicación, el denunciante comentó una imagen con una de las frases más contundentes que dejó Mammón en la entrevista: "Le deseo de corazón que pueda sanar su alma". "Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad?", preguntó Benvenuto. "Marcelo Roca Cálemnt también me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp", agregó.

La persona a la que menciona el joven es uno de los procesados por haber sido parte de la banda de los Boy Lovers, que encabezaba el psicólogo especialista en abuso infantil (y abusador) Jorge Corsi. El testimonio de Lucas fue vital para que se pudiera detener a todos los integrantes, hace más de 10 años.

Lo siguiente que publicó Benvenuto es una imagen de él cuando era un niño, acompañada por la frase "sigo protegiéndote". La exposición que logró el denunciante en los últimos días supera la que obtuvo con la causa que hizo caer al psicólogo pedófilo. "Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que 'mi alma sane'. Qué grande los medios", protestó Lucas en su última historia, y acompañó su frase con emojis de aplausos.

Las repercusiones son por los adelantos de la entrevista que Rial le realizó a Mammón para su programa en C5N, la cual estuvo generando muchos conflictos y motivando respuestas de críticos y defensores del acusado.

"Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida", reconoció en la entrevista Mammon.

"No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino. Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo", fue otra de las frases del conductor, que se pudo ver en el anticipo de la entrevista.