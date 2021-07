Tenía 17 años y fue atropellada por un abogado cuando iba al colegio: "No pude ver el video del accidente"

Abril Ayelén Salinas tenía 17 años, estaba cursando el sexto año en la Escuela Juana Manso de San Miguel y el último año de inglés. Era gentil, sencilla, gran hermana y sumamente feliz con el sueño de hacer la carrera de traductorado en idioma Inglés una vez finalizara sus estudios. Pero todo eso quedó opacado por la imprudencia al volante de un abogado de 34 años que la arrolló, el pasado viernes, en el cruce de la Av. Presidente Perón y Las Delicias.

Emilce y su hija, Abril.

El hecho ocurrió entre las 13:30 y 13:50, cuando Abril salió de su casa rumbo a la parada del colectivo que la dejaba a unos cuantos pasos de su colegio. Antes de cruzar la calle -según se puede observar en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de una aseguradora local- la joven observa a ambos lados y cruza la calle cuando un Renault Kwid color blanco la embistió a alta velocidad.

Como resultado del accidente, Abril voló unos cuantos metros y quedó completamente inconsciente en asfalto. El conductor, identificado como Sergio Andrés Diaz, detuvo su marcha, se bajó del vehículo e intentó socorrer a la joven. Pero al darse cuenta de que no respondía y que la escena se llenaba de testigos, volvió a subirse a su auto para estacionarlo en un costado y así permitir la libre circulación.

Según pudo saber la familia de Abril de parte de algunos testigos que se comunicaron con ellos, dieron aviso al 911 y se pusieron a su disposición, el hombre de profesión abogado fue detenido por varias personas para evitar su fuga. "Ella entraba a la escuela, pero yo me fui un rato antes de mi casa para llevar a mi otro hijo -de 11 años- al colegio. Dejé a mi nene y me vine a casa con una amiga para hacer tiempo", le contó Emilce, la mamá de Abril, a BigBang.

Según explicó, al llegar a su casa recibió, cerca de las 13.50, el llamado del Hospital Larcade avisándole que Abril había sufrido un accidente y que su condición era crítica. "Creí que la iba a volver a ver, le dije ´nos vemos después´, pero al llegar a casa me llamaron del hospital avisándome que había tenido un accidente. Yo me enteré por el hospital de todo esto, ningún policía se contactó conmigo para avisarme", destacó.

La adolescente de 17 años fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Larcade, donde falleció cerca de las 14.30, a causa de un paro cardiorrespiratorio, por las heridas ocasionadas por el choque. "En el hospital me dijeron que ella estaba muy mal y al rato aparecieron tres médicos que me dijeron que había tenido un paro y que había fallecido", le cuenta Emilce a este sitio, sin poder creer aún lo que le ocurrió a su hija.

Sin perder un solo minuto, los padres de Abril se dirigieron a la comisaría, donde le dieron muy pocos datos sobre la causa. De hecho, algunos efectivos intentaron torcer el relato y le afirmaron a Emilce que su hija no solo había cruzado a mitad de cuadra, sino que lo hizo con el semáforo en verde y mirando su teléfono celular. Algo que desmintieron las cámaras de seguridad de la aseguradora Villanueva SRL.

Diaz quedó detenido e imputado por "homicidio culposo". La causa quedó a cargo de la fiscal Ana De Leo, titular de la UFI N° 4 de San Martín, y según pudo saber este portal, podría ser excarcelado en las próximas horas. "Cuando fui a la comisaría, nos recibieron y un oficial me hizo pasar a un galpón. Ahí me dijeron que mi hija había cruzado por mitad de cuadra, con el semáforo en verde y usando su teléfono para escuchar música", relató la mamá de Abril.

En las cámaras de seguridad, las cuales fueron autorizadas por la madre para su publicación para desmentir la versión policial, se puede ver con suma claridad que la joven se paró en la esquina, con sus manos en la cintura y que mira a ambos lados antes de cruzar por la senda peatonal. "Nadie me dijo la identidad del hombre que mató a mi hija. Me enteré que es abogado y que tiene 34 años por el número de patente. En la comisaría no me dijeron nada en la comisaría", contó.

Y agregó: "La Policía me dijo que los exámenes toxicológicos le dieron negativo en alcohol y drogas, pero no tengo constancia de que le hayan hecho esos estudios .Según los testigos, una mujer y el chofer de un colectivo, el se detuvo, la movió y se agarró la cabeza. Pero lo primero que hizo fue mover el auto cuando no lo tendría que haber corrido. Ahí los vecinos lo pararon gracias a Dios para que no se fugara".

De acuerdo con el descargo de Díaz, venía a 40 km/h. Pero los testigos resaltaron que el Renault Kwid color blanco deambulaba a 70 km/h. "Estamos esperando las cámaras de los domos para ver la luz del semáforo. Pero los testigos afirman que la que tenía el paso era abril y que el semáforo estaba en amarillo cambiando hacia rojo. La vista estaba despejada, no había autos ni obstáculos que impidiesen que Abril lo haya visto. Está claro que venía a exceso de velocidad", resaltó Emilce.

La familia espera que las imágenes de los domos de seguridad del municipio que hay a tres cuadras de distancia permitan establecer a qué velocidad circulaba Díaz. Hasta el momento, las únicas imágenes peritadas fueron brindadas por el local de seguros: "Cuando me tomaron la declaración me dijeron qué fiscalía tomó la causa, pero nadie se contactó conmigo. Queremos ver a qué velocidad iba. Él se atajó diciendo que venía a 40, pero los testigos lo definieron como un ´loco que venía a 70".

Hasta ahora, Emilce no se animó a ver la secuencia del trágico accidente. Sin ir más lejos, el único de la familia que vio el horrible momento fue el papá de Abril. "El video no pude ver todavía y no se si algún día lo veré. Pero mi marido me dijo que ella cruzó bien, que estaba arriba del cordón, que miró hacia ambos lados y que estaba a dos segundos del boulevard cuando la embistió este hombre que venía una velocidad tremenda", resaltó.

Si bien la mamá de Abril no espera que Díaz vaya a prisión, ya que quedó imputado bajo la figura de "homicidio culposo", un delito que tiene penas previstas de entre tres a seis años de prisión, sostiene que su abogado buscará cambiar la carátula y que, mientras tanto, espera lograr una "condena social". "Quiso apurar el paso para ganarle al semáforo y mató a mi hija. Vamos a buscar cambiar la carátula, pero quiero una condena social para que no vuelva a manejar", concluyó.