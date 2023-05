Fue drogada, violada y asesinada tras sufrir un abuso grupal: detuvieron a uno de los prófugos

María Rosa Ferreira tenía 19 años cuando fue encontrada asesinada en un depósito. El viernes 8 de abril del 2022, la joven que se ganaba la vida juntando cartón salió de su vivienda situada en el barrio "El Roll", ciudad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, con destino a un baby shower. En el camino, un grupo de conocidos la interceptó, la llevó al depósito de chatarra ubicado en el barrio Parque Americano de Guernica, donde ella solía dejar el cartón que juntaba durante el día, la drogaron, violaron y asesinaron a sangre fría. El cuerpo de María fue hallado en la cúpula de una camioneta, dentro de ese depósito, entre San Martín y Mesa.

Al comienzo, la causa quedó caratulada como averiguación de causales de muerte, ya que los primeros resultados de la autopsia no habrían señalado signos de violencia. Pero la familia de la víctima siempre advirtió que a María la habían drogado, violado y posteriormente asesinado. Esta dramática y aberrante situación fue confirmada más tarde por autopsia. "Estoy viviendo en una pesadilla que es eterna", había dicho Paola, la mamá de la joven.

Y había denunciado, en diálogo con Crónica: "Cubren a los violadores en vez de ayudar a la familia. No hay detenidos, no hay nada, pasan, me gritan cosas y se ríen. Abel Arredondo, le dicen el Gauchito, él fue el que la violó y la mató". El lunes 18 de abril por la mañana allegados y vecinos habían marchado desde la Ruta 210 hasta la Fiscalía 2 de Presidente Perón a cargo de la fiscal Karina Guyot, en pedido de avances en la investigación de la muerte de María Rosa Ferreira.

Pero tuvieron que esperar poco más de un años para que la causa tenga a su primer detenido: los investigadores habían logrado identificar a uno de los sospechosos del ataque gracias al video de una cámara de seguridad y el 2 de mayo del año pasado se ordenó su detención. Sin embargo, el agresor de 30 años pudo mantenerse prófugo más de 12 meses y recién pudo ser detenido en las últimas horas.

Se trata de Abel David Arredondo, de 30 años, quien en principio fue imputado por el delito de “Abuso sexual seguido de muerte”. El hombre fue capturado en medio de un procedimiento realizado por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) en el cruce de las rutas provinciales 6 y 53.

La causa es investigada por la fiscal Karina Fabiana Guyot, de la Unidad Funcional N° 2, y los miembros del Juzgado de Garantías N° 8. "Lo único que hacía era trabajar con el carro. Mi hija no fumaba, no tomaba, no se drogaba", sostuvo la madre de la víctima, en medio de una angustias indescriptible y un inmenso dolor. "El viernes 8 de abril mi hija me pide permiso para ir a un cumpleaños. Se va a las siete y media de la tarde. Me dijo que a la una me llamaba para que la fuera a buscar. Ella no era una piba que saliera todas las noches, no fumaba, no tomaba, no se drogaba. Lo único que hacía era trabajar con el carro”, sentenció.