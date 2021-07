Tenía coronavirus, quiso escapar del hospital, se tiró del segundo piso y murió

Una tragedia. Nadie podía entender lo que había sucedido. Todo comenzó en la mañana del miércoles. Una enfermero descubrió que uno de los pacientes del área COVID-19 no se encontraba en su habitación y dio el alerta. En ese momento, en las afueras del hospital, un grupo de personas eran testigos de la caída de un hombre desde el segundo piso. Y así comenzó el drama.

Todo ocurrió en el Hospital Privado Regional del Sur, en Bariloche, provincia de Río Negro. Un hombre de 39 años, que llevaba varios días internado por ser positivo de coronavirus, cansado del aislamiento, abrió una de las ventanas con el objetivo de escaparse del nosocomio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Él era oriundo de la localidad de Ingeniero Jacobacci, del departamento de 25 de mayo, y, según el testimonio de varios trabajadores de la salud, se negaba a continuar con la internación y pedía recibir, de manera insistente, el alta médica. Por supuesto, como no había cumplido con el tiempo necesario para superar la infección, se le había denegado.

Fue entonces que, cerca de las 8.30 de la mañana, cuando vio la oportunidad de escapar, abrió una de las ventanas, piso la cornisa y se lanzó al vacío con el objetivo de escapar. Pero cayó mal y sufrió lesiones muy serias. De inmediato, los médicos lo trasladaron al quirófano para operarlo. Pero ya era tarde. El hombre murió, un par de horas más tarde, por las heridas del impacto contra el suelo.

La Policía de Río Negro llevó a cabo las pericias en el hospital. Los efectivos de la Comisaría 2° y el personal del Área de Criminalística, además de miembros de la Fiscalía, dieron inicio a las diligencias correspondientes. En la investigación, que se valió de testimonios y también de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudieron verificar que el hombre se arrojó por sus propios medios desde el segundo piso.

Por otra parte, fuentes cercanas a los investigadores aseguraron que el paciente que había dado positivo de coronavirus pocos días antes, tenía adicciones y se negaba a continuar con los tratamientos médicos. El hecho, hasta el momento, continúa bajo investigación.

No es el primer paciente que es positivo de coronavirus e intenta escapar de un nosocomio. Aunque sí el primero que, lamentablemente, falleció. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2020, con el objetivo de festejar la Navidad con su familia, un joven de 15 años se escapó del Centro de Salud adonde estaba aislado.

Ese episodio ocurrió en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Poco después de la fuga, la madre del joven avisó a las autoridades policiales que su hijo estaba en su casa. Ambos quedaron internados en el hospital minutos después.

Por ese caso, el comisario Daniel Castillo había contado: “En el hospital advirtieron que una persona que estaba cumpliendo aislamiento social y preventivo a raíz del Covid, se había escapado de la habitación número 5. Concurrimos al hospital y nos informaron que era un menor de edad, que había escapado por la parte posterior del edificio, saltando por una ventana”. Y finalizó: “A las 17:15 ya estaban los dos internados nuevamente".

Hace un mes y medio, en el hospital Municipal San Luis, un hombre de 69 años se escapó antes de recibir el alta médica. Pero no lo hizo solo sino que se llevó la máscara de oxígeno puesta y un bolso negro donde tenía sus pertenencias. Pocos minutos después, la Policía lo encontró a pocas cuadras, agitado, sentado en la puerta de una casa.

Cuando el oficial de la Policía Bonaerense detuvo al hombre, le consultó por qué motivo se había escapado del hospital si se encontraba en un pésimo estado de salud por el coronavirus. El hombre respondió: “Porque estoy cansado de que me mientan. Hace tres días que me dicen que me van a dar el alta y no me la dan”.