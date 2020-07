Tenía una perimetral, intentó ahorcarla y ella lo mató de un cuchillazo: exigen su libertad

Laura Herrera tiene 25 años, trabajaba como niñera antes de la llegada de la pandemia y tiene un hijo de seis años con discapacidad: el menor padece de hipoacusia, epilepsia y trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Desde el miércoles a la madrugada, la joven se encuentra detenida en la Comisaría Quinta de Villa Fiorito, acusada de "homicidio agravado por el vínculo” por la muerte de su ex pareja, Sergio Pavón, quien intentó estrangularla.

Todo ocurrió el martes 21 de julio, cuando Pavón, de 46 años, tocó la puerta de la casa de Laura, en Nápoles al 700, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, con la intención de cenar con ella. "Vivían juntos, pero se habían separado hace poco. Tenían discusiones permanentes. Él era muy celoso y esa noche apareció sin avisar, como hacía siempre", explicó la abogada de la joven de 25 años, Raquel Hermida Leyenda.

La letrada se hizo cargo de la defensa de Laura este martes y buscará que su representada sea juzgada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo" en "situación de legítima defensa", y en el marco de una situación de "violencia de género" que Pavón ejercía sobre la mujer desde hace muchos años y por la que debía cumplir una restricción perimetral.

LA AGRESIÓN

Ese martes por la noche, luego de la cena, se originó una fuerte discusión entre la pareja que derivó en golpes y hasta un incendio. "Pavón le llevó comida, ella lo dejó pasar y después de comer hubo una discusión terrible: él la comenzó a golpear, le tiró y quemó el acolchado contra la estufa y se la rompió", detalló la abogada en diálogo con BigBang.

Cabe resaltar que debido a la pandemia y al aislamiento social, preventivo y obligatorio, Laura no pudo seguir trabajando como niñera. Según pudo saber este medio, vive de la cuota alimentaria que le pasa su ex marido por su hijo de seis años y por la pensión que recibe debido a la discapacidad que sufre el niño. Por esta razón, un plato de comida caliente, un acolchado y una estufa pueden llegar a ser valores preciosos.

De esta manera, según contó Hermida Leyenda, la joven de 25 años decidió ir hasta la casa de Pavón -quien tan solo vivía a dos cuadras de distancia- para reclamarle por la estufa averiada y su acolchado quemado. "La había dejado sin nada. Ella fue a su casa a reclamarle, a pedirle por favor que le diera algo para abrigarse", sumó la abogada, que aclaró que allí se originó una nueva y violenta discusión entre ambos dentro del domicilio del hombre.

En ese momento, Pavón habría sujetado con fuerza el cuello de Laura con la intención de "ahorcarla", motivando a la joven a reaccionar para defenderse: "Ella se defiende con lo que había en la cocina, con un cuchillo. Le da un puntazo en la pierna y él cae sobre un espejo. Ella fue la que llamó al médico y luego al 911, contó todo lo que había pasado y que trató de evitar el ahorcamiento".

La restricción perimetral que recaía sobre Pavón.

Según pudo saber BigBang, desde mayo de este año sobre Sergio Pavón recaía una restricción perimetral ordenada por el juez José Luis Cociña, titular del juzgado de Familia N°11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que le impedía acercarse a Laura durante 120 días a raíz de las denuncias por maltrato y violencia que le había realizado la niñera meses atrás: "Permanentemente la golpeaba e insultaba".

EL RECLAMO POR LIBERTAD

Por esta razón, para Herrera Leyenda y la Red de Autocuidado Feminista -que se manifestó públicamente a favor de Laura y de sus familiares- no existen dudas: "Laura intentó defenderse de su agresor, su ex pareja, Sergio Pavón, con un cuchillo de cocina. Lo hirió en la pierna, lo que causó su muerte. Entendemos que Laura debe estar en su domicilio con su hijo y no encarcelada".

Desde el miércoles a la madrugada, una vez que fue "obligada" a declarar sin un abogado presente, Laura se encuentra detenida. "Mantenerla detenida es una muestra de la selectividad machista y clasista de la justicia. Laura defendió su vida y evitó ser una estadística más dentro de los femicidios que suceden a diario en nuestro país", sostienen desde la Red de Autocuidado Feminista.

Para ellos, la mujer debe "esperar el juicio" en su casa junto con su hijo que la necesita. Según su abogada, Laura no representa ningún obstáculo en la investigación y tampoco existe riesgo de fuga: "Se puso por sí misma conforme a derecho. Es una mujer que nunca tuvo pasaporte, nunca estuvo fuera de país, carece de dinero y no sabe cómo entorpecer a la justicia. Así lo demostró cuando declaró sola y sin abogados".

Para Hermida Leyenda, existen "abusadores y homicidas que están en su casas" a la espera del juicio y sería una clara muestra de "machismo judicial" no darle la misma oportunidad a Laura. "La comparación es la real. Mientras que hay dos jubilados a los que se los protege por matar a dos delincuentes, nos olvidamos de los femicidios y de las mujeres que también se defienden para sobrevivir", señaló la letrada.

Actualmente, Laura "no para de llorar y está muy mal" por lo que ocurrió. La mujer mantuvo una relación con Pavón durante dos años que se vio finalizada debido a las reiteradas muestras de violencia de parte del hombre de 46 años. "Ella llora por su hijo. Estuvieron dos años en relación. Iban y volvían. Él tenía 46 y la manejaba como quería", volvió a remarcar la abogada.

En ese sentido, explicó que al momento de prestar declaración en la Comisaría Quinta de Villa Fiorito -en donde actualmente permanece detenida- la joven "estaba muy alterada". Además, sostuvo que el tema de la pandemia, de alguna manera, acelera los trámites de la justicia. "A ella no se le dio el tiempo para pensar, no advirtieron el estado emocional en el que estaba. Su vocación de colaborar fue tan evidente que la aprovecharon. En época de pandemia, los derechos humanos no existen y hay garantías que se violan en épocas de pandemia", sentenció Hermida Leyenda.

La abogada le pedirá a la fiscal de la causa, Marcela Juan, a cargo de la Fiscalía N°16 de Lomas de Zamora, la "inmediata excarcelación" de la mujer de 25 años. Por el momento, la calificación legal que recae sobre los hombros de Laura es la de "homicidio agravado por el vínculo" y su defensa espera poder sumarle en situación de "legítima defensa" en el marco de violencia de género.

Fuentes de la investigación habían señalado que el médico constató que el hombre de 46 años presentaba una herida de arma blanca en una de sus piernas. Además, tenía marcas de heridas en el cuerpo debido a que cayó contra un espejo, cortándose parte del mismo con el vidrio. Los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Pavón en el comedor de su casa ubicada en La Haya al 600 y trasladaron a Laura Herrera a la Comisaría Quinta de Villa Fiorito, donde prestó declaración y permanece detenida desde entonces por orden de la fiscal Juan.