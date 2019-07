Tentativa de femicidio: la causa y dónde está el empresario golpeador de Puerto Madero

A mediados de junio, el nombre de Esteban Mallorca Tebaldi cobró gran notoriedad a raíz de la denuncia que realizó Camila Serra, su ahora ex novia. A través de las redes sociales, la modelo de 22 años contó el infierno que padeció a manos de su pareja: "Dejó el arma, me agarró, me tiró a la cama, se me subió con las rodillas arriba de las lolas, y me empezó a ahorcar y pegar".

Tras el episodio, el empresario fue detenido por agentes de la Prefectura Naval en Puerto Madero. Durante el operativo de detención, el también luchador de artes marciales mixtas atacó a 13 personas, entre ellos agentes de la Prefectura, un médico y un chofer de una ambulancia. Además, rompió las esposas con suma facilidad y buscó resguardarse en su departamento.

Si bien ahora permanece en libertad - está detenido en su departamento en Puerto Madero con una tobillera electrónica controlada por la Policía de la Ciudad- la fiscal actual del caso, Claudia Barcia, especializada en violencia de género, agravó la imputación contra Mallorca Tebaldi.

Ahora, la causa en contra del empresario es por “tentativa de femicidio”. Además, le prohibieron la salida del país, se retuvo su pasaporte y lo inhibieron para la compra de armas de fuego. Cabe recordar que la Justicia revisó su casa y encontró un arma calibre 40 y muchas municiones.

Hasta que le agravaran la imputación, el hombre de 32 años estaba acusado de resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones agravadas por el vínculo y por razones de género. El carácter violento de Tebaldi quedó registrado al momento de su detención.

En aquel momento, la fiscalía porteña Nº11, a cargo de Andrea Scanga, a cargo de la denuncia por “violencia de género” que había realizado Serra en contra de su ex pareja había actuado de oficio y ordenó su arresto. Luego lo dejó en libertad con restricciones.

Mallorca Tebaldi es un empresario relacionado a las compañías familiares Unilogro, Asesorarte y Plan Ambo. No sólo cosecha hasta el momento dos denuncias por violencia de género, sino que además existen al menos 40 relatos que lo acusan de encabezar un sistema de “estafas”.

La ONG Usuarios y Consumidores Unidos asegura haber recopilado más de 40 relatos de personas que denunciaron haber sido abordadas por representantes de las firmas que encabeza Mallorca Tebaldi para entregar sus datos y terminar con débitos irregulares en sus cuentas.

De acuerdo a un documento del Centro de Información Judicial (CIJ), en febrero de 2017, la Sala II de la Cámara de Casación falló en contra del empresario y otros vinculados a Plan Ambo.

Según consta, intentaron querellar a 14 personas "por haber desplegado conductas orientadas a perjudicar el patrimonio de la persona jurídica, consistentes en promover demandas laborales millonarias contra la empresa, induciendo a engaño al juez laboral"

Y hasta hablaron de "un plan para arruinar a la empresa". Una de esas 14 personas, un albañil jubilado de 67 años de Lanús, luego lo denunció por insolvencia procesal fraudulenta, una causa que data de 2018 y que recayó en el Juzgado Nº2.

En octubre de 2017, Ana Riccioti, una mujer de Bahía Blanca, relató en el sitio La Brújula 24 cómo las empresas Asesorarte y Unilogro le debitaron dinero de su cuenta sueldo en el Banco Credicoop sin autorización alguna. "Me puse a mirar las empresas que me descontaban. Una se llama Asesorarte, que supuestamente es un grupo de abogados, y la otra Unilogro S.A.”, detalló.

Al mismo tiempo, el empresario tendría deudas con cinco bancos por más de 1.300.000 de pesos, según un informe comercial realizado por el Banco Central. Por otra parte, según la Cámara Criminal y Correccional, fue acusado por lesiones leves en 2016, una causa que llegó al Juzgado Nº59, pese a que el denunciante permanece en el anonimato.