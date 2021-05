Terminaron los nuevos rastrillajes y no hay novedades de Tehuel a 76 días de su desaparición

La justicia ordenó llevar a cabo este miércoles un nuevo rastrillaje en la localidad de Alejandro Korn en busca de Tehuel De la Torre, el joven de 22 años que desapareció el 11 de marzo último cuando salió de su casa rumbo a una entrevista laboral.

El procedimiento, que comenzó esta mañana alrededor de las 10, se desplegó en la zona de la Laguna Tacuru, de esa localidad del partido de San Vicente, donde vivía al menos uno de los detenidos que tiene la causa, llamado Luis Alberto Ramos.

Tehuel de la Torre desapareció hace más de 70 días.

El operativo fue ordenado por la fiscal Karina Guyot, como medida que se desprendió de los datos que se trabajan en la investigación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el lugar estuvieron la hermana del joven, Verónica, y también su hermano Federico, quien explicó a BigBang que después de que la fiscalía le avisara del rastrillaje, él junto a su familia decidió ir hasta la zona para supervisar. "No me citó nadie. Yo vine a presenciar el rastrillaje", aclaró.

Leer más | Apuñaló 8 veces a su hija de 6 años: se investiga si la mujer sufrió un brote psicótico

"Lo único que sé es que se está haciendo el procedimiento por orden de la fiscal, están trabajando y por el momento no se sabe nada todavía. Es todo un tema lo largo que se hace todo", comentó.

En esta zona ya se realizaron otras veces búsquedas y, nuevamente, no se encontraron elementos de interés para la causa. "Estuvieron los buzos, pero no hay novedades. Me da bronca que no se pueda saber qué pasó, obviamente estamos buscando a Tehuel con vida, pero algo tiene que haber", se lamentó Luciana, novia del joven.

Por la desaparición del joven hay dos hombres detenidos.

La desaparición de Tehuel

El joven de 22 años fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último por su hermana Verónica, cuando ella lo cruzó justo en el momento en que él se dirigia desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento, el cual en verdad nunca existió.

Luis Alberto Ramos y Tehuel eran compañeros de militancia, y se conocían hacía ya un tiempo. Según admitió el hombre, que ahora es uno de los detenidos, ese 11 de marzo sí estuvo con el chico, aunque dijo haberlo visto temprano, algo ya totalmente descartado por los investigadores, porque durante la tarde de ese día el joven estuvo con su familia, y recién abandonó su casa a eso de las 19.

El otro imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot lo acusó por del delito "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Este miércoles se realizó un nuevo rastrillaje cerca de una laguna.

Los investigadores creen que él también estuvo con De la Torre ese 11 de marzo, aunque a diferencia de Ramos, Montes lo negó la única vez que habló con la fiscal. Tras haber sido imputados, ambos decidieron quedarse callados y mantener el silencio, a pesar de que ya hace más de un mes que están apresados.

Lo que se pudo reconstruir gracias a los allanamientos llevados a cabo en la casa de Ramos, es que allí se encontró el teléfono de Tehuel roto, y que además apareció una campera quemada que resta determinar si es o no del chico.

Además, según la tecnología de georadar, se pudo determinar que el celular de Montes estuvo activo en la misma zona que el de Tehuel, aunque los dos imputados formatearon y borraron los contenidos de sus dispositivos antes de ser apresados.