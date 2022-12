Terminó el juicio por el crimen de Lucio Dupuy: qué condena recibirán las asesinas

El caso más aberrante de maltrato, abuso, violencia y asesinato infantil del último tiempo está llegando a la recta final. Hoy a la mañana tuvo lugar la última instancia del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy en manos de Magdalena Espósito Valente, su mamá y Abigail Páez, su pareja. La sentencia se conocerá el próximo 2 de febrero.

“Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos", comenzó afirmando la mujer que dio a luz al menor y que fue la encargada de abusarlo con acceso carnal y golpearlo durante más de un año hasta causarle una hemorragia interna que terminó con su vida.

Con respecto a las declaraciones que hizo ella, la mayor parte fueron responsabilizando al padre por no "ocuparse" del menor. Cabe recordar que fue Magdalena quien le quitó la tenencia de Lucio y quien le pidió a la justicia quedar a cargo de él. "En todo momento él se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

Por su parte, Páez, decidió optar por hacer un discurso testimonial aparentando ser otra víctima más y fuera de asumir la responsabilidad, apuntó al "perdón" de la víctima que ya no está. “Todo lo que puedan decir de mi es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá".

Además, la acusada afirmó que no termina de entender bien lo que hizo ya que en su familia no la habían educado así. "También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”. Lo cierto es que esto no se trata de un episodio aislado, sino una historia recurrente de violencia infantil.

Valenti esta imputada por el homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado. En cuanto a Páez, la la condena es la misma pero sin el agravante del vínculo.