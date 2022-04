Terrible: una nena de tres años fue quemada en un restaurante donde le tiraron aceite caliente

Una niña de tres años tiene el 12% de su cuerpo quemado después de que una empleada de un restaurante en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en un accidente, le tirara encima aceite caliente. La pequeña Brianna, según contó su mamá Graciela, está internada en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata a la espera de que le den fecha para ser operada.

“Me parte el alma verla así. No lo puedo soportar. Me dicen que lleva tiempo. Pero no se. Nunca se hicieron cargo de nada. Jamás me acompañaron o me preguntaron algo”, contó Graciela en declaraciones a Canal 13 en donde cargó contra los diferentes empleados y dueños del restaurante debido a que en ningún momento intentaron asistir a su hija.

“Hicieron abandono de persona por mi hija. Hasta ahora nadie se comunicó. Ni siquiera disculpas pidieron”, remarcó la madre de la niña que además hizo foco en que la única asistencia que recibió por parte de la gente del local fue un balde de agua fría para que le tiren en la cara a ella.

Por otro lado, recordó los gritos de dolor de su hija y a ella misma pidiendo ayuda pero estaban prácticamente solas. Solo había una pareja además de ellas comiendo en el lugar y llamaron a una ambulancia, que nunca llegó. “Nos trasladó un patrullero porque no vino nadie”, remarcó la mujer.

De acuerdo al relato de la señora, todo comenzó cuando la pequeña Brianna fue al baño del local. “Mi nene me pidió comer hamburguesa con papas fritas. Le iba a dar un gusto. Mi hija se fue para el baño. Jamás pensé que iba a pasar esto”, remarcó entre lágrimas.“Tiene toda la cara, el pecho… la cara hinchada. Es desesperante ver a mi hija”, dijo. El accidente sucedió cuando una de las empleadas, que tenía la mencionada sartén con aceite, se tropezó con la niña de tres años con lo que arrojó el contenido caliente en su cara.

Los segundos posteriores fueron dramáticos. Brianna recibió las primeras curaciones en el hospital más cercano, pero debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba la derivaron primero al Hospital de Quemados y después, como allí no había cama, fue trasladada al Hospital de Niños platense, donde sigue internada y no descartan todavía someterla a un trasplante de piel si la evolución de la menor no es la que esperan.

A la pequeña Brianna le espera una larga recuperación para la cual se necesita mucho dinero para cubrir los diferentes gastos. De ahí que su madre, que está desempleada, compartió su número de celular (1124855883) debido a que ya tiene en claro que no podrá afrontar los gastos con lo que gana su marido como albañil.