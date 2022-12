Terrible video: intentó matar a su ex con una pala, los vecinos lo atraparon y lo golpearon

La Violencia de Género ocurre en todo el país y en todo momento. Parece ser un flagelo que no tiene final y eso es lo que más duele en una sociedad que intenta, en su mayoría, ayudar a las víctimas para sacarlas de ese drama. Pero parece una tarea imposible.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esta vez, ocurrió en la localidad de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. Un hombre de 32 años atacó a su ex mujer luego de interceptarla en la puerta de su casa. Primero le dio golpes de puño. Cuando la mujer comenzó a gritar, aparecieron sus vecinos para defenderla.

Pero era tarde. El femicida en potencia tomó una pala de hierro y comenzó a golpearla con ella. El ataque quedó grabado por el celular de un vecino. La mujer no murió de casualidad. Segundos después un grupo de hombres le sacaron la pala al hombre y le dieron una paliza.

Según información policial, el atacante habría esperado a la mujer, agazapado detrás de un árbol ya que conocía sus movimientos. Cuando la vio, la increpó e insultó. Así comenzó una discusión que terminó cuando él la golpeó. Y enseguida siguió con la paliza dentro de la casa.

Fue entonces que la mujer buscó refugio dentro de un galpón. Pero el violento rompió la puerta y siguió pegándole. En ese lugar, el hombre vio una pala y la tomó con el objetivo de matarla. Así que ella corrió a la vereda para pedir ayuda. Así fue captada mientras le pegaba con la pala. Las heridas fueron superficiales pero la mujer debió ser internada.

En tanto, el hombre también debió ser internado durante unas horas en la guardia de un hospital zonal por la golpiza que le dieron algunos hombres. Esa paliza también fue registrada en el video y se ve cómo el atacante quedó tirado en el piso. Como no tuvo heridas de gravedad, horas después fue detenido.

Luego, el femicida en potencia declaró ante la fiscal Camila Bari, que quedó al frente de la investigación. La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por femicidio y por desobediencia judicial”. En tanto, en su declaración, la víctima dijo que había sido golpeada durante toda la relación y que por eso decidió separarse.

“Sos mía o de nadie”, solía repetirle el atacante. Por eso, ella lo denunció ante la Justicia, que solo había dictado una perimetral. Una vez más, un violento que no respetó la inútil medida de un juez y casi se lleva la vida de su ex pareja. También le habían dado un botón antipánico que funciona en su celular. Pero en el momento del ataque, el teléfono no tenía batería y por eso fue salvada por los vecinos y no por la Policía.