Terror en Córdoba: una jauría atacó a una menor, la amputaron el brazo y pelea por su vida

Cuando el festejo se convirtió en horror. En las últimas horas una menor de nueve años fue atacada por una jauría en la casa de un familiar en Valle Hermoso, Córdoba. Tras el episodio que sufrió, tuvieron que amputarle el brazo y aún continúa en grave estado debido a las heridas que sufrió.

Según se confirmó, los dueños de la vivienda y de los animales decidieron sacrificar a los cuatro perros. El último domingo, la menor viajó desde su domicilio en Pilar junto a su abuela, con el fin de celebrar el cumpleaños de un familiar. Sin embargo, cuando estaban cenando, la víctima salió al patio y en un abrir y cerrar de ojos, el pánico empezó.

La menor continúa en el Hospital de Niños de dicha localidad y su parte médico indicó: “Sufrió la amputación del miembro superior izquierdo. Tuvo fractura de omóplato derecho, contusiones pulmonares, lesiones múltiples en cuero cabelludo y pabellones auriculares”. Desde el momento en el que la víctima ingresó al centro de salud, fue llevada al quirófano, y aún se encuentra en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

“Habíamos ido a festejar el cumpleaños de mi hermana. Fui con mi nietita. La mamá de ella no fue. Éramos muchas personas, estábamos comiendo, salió, no sabemos qué pasó, si se acercó a los perros que comían o que. Son cuatro perros grandes, bien cuidados y vacunados. No sabemos qué pasó. Fue un segundo”, afirmó la abuela de la menor en diálogo con Cadena 3.

No obstante, la mujer reveló que la situación la sorprendió, ya que no eran animales agresivos, y nunca había atravesado una situación similar entre los perros y la menor: “Lo extraño es que conocían a la nena porque ya la habían visto en otras oportunidades”.

El padre de la menor también se refirió al hecho y contó cómo fue el momento del impacto: “Fue a pasar el fin de semana allá. Su abuela estaba comiendo cuando mi hija salió al patio a jugar y no entró más. Cuando la vio era como que los perros se la estaban comiendo. Al hospital llegó con el brazo que le pendía de un pedazo de músculo. Tuvieron que amputarle porque era la vida de ella o salvar el brazo”.

Por último, contó que desde el hospital le dijeron que era muy temprano para saber con exactitud un pronóstico real, y que aún “no sabemos si ella va a salir adelante o no, hay que esperar a los próximos días”. En cuanto al sacrificio de los animales, el hombre concluyó: “Lo hicieron porque no aguantaron más. Era un cumpleaños que terminó en una pesadilla”.