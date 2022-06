Terror en Mendoza: un nene de 8 años llevó un cuchillo al colegio y amenazó a sus compañeros

Una vez más, un nene es el protagonista de un hecho de violencia extrema dentro de un colegio. Esta vez, el protagonista de esta historia es un alumno de 8 años de la Escuela 1-259 Carlos Vergara, situada en la Sexta Sección de la capital mendocina, quien ingresó con un cuchillo, amenazó e intentó dañar a sus compañeros. Afortunadamente fue descubierto y desarmado por su maestra antes de que el hecho se convierta en tragedia.

El menor en cuestión asiste al tercer grado, desde la Dirección General de Escuelas confirmaron el incidente y señalaron que las autoridades del establecimiento educativo siguieron el protocolo correspondiente. “El alumno fue detectado con el cuchillo por sus compañeros, quienes le dijeron a la maestra. Inmediatamente, la docente le pidió que entregara el utensilio", informaron.

Según explicaron, desde la escuela llamaron a su madre y siguieron "la guía de procedimiento del Decreto N° 1187, que establece que en caso de ‘armas’ se debe ‘llamar a la policía’”. Tanto la mamá del nene, como efectivos de la policía, se hicieron presentes en la escuela tras el llamado al 911 y mantuvieron una reunión con personal de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite).

Si bien en un principio trascendió que el nene era víctima de bullying, esto fue rápidamente desmentido por las autoridades del colegio. “Estamos preocupados por nuestros hijos, por todos los alumnos de la escuela y también por este pequeño. Este jueves no enviaremos los chicos a la escuela y, a las 8, estaremos en la puerta porque queremos solicitar algún tipo de acompañamiento para este niño”, sostuvo el padre de uno de los compañeros del nene armado.

Fue la madre del alumno la que denunció que su hijo había sido amenazado por sus compañeros, aunque los padres del resto de sus compañeros señalaron que “no es así” y que el grupo intentó integrarlo en varias oportunidades. Además, agregaron que desde la institución citaron a los padres de los estudiantes a una reunión para este jueves con el objetivo de aclarar y despejar dudas de la situación ocurrida.

Días atrás, un hecho igual de dramático ocurrió en el barrio Nuevo Golf de Mar del Plata: un nene, también de 8 años, llevó un revólver cargado en la mochila al colegio ubicado en Puan y Alejandro Korn y se lo contó a la maestra. La docente, preocupada, revisó sus pertenencias y descubrió que el menor no mentía: dentro de su mochila halló un revólver calibre 22. con cinco municiones.

Casi de inmediato, la maestra dio aviso a las autoridades del establecimiento educativo, los cuales rápidamente llamaron al 911 y a los familiares del chico. En cuestión de minutos, efectivos de la Comisaría 5ta se trasladaron hasta la escuela y secuestraron el arma. “El nene ingresó con el arma en la mochila, le dijo a una seño lo que tenía y ella inmediatamente fue con la mochila y el niño a la dirección”, contó el secretario de Educación de General Pueyrredón, Sebastián Puglisi.

El funcionario advirtió que se convocó a la familia y resaltó que “la escuela lo pudo manejar muy bien y no pasó a mayores”. El secretario expresó que este “es un hecho aislado”, pero que de todas maneras en las escuelas de la zona trabajan en “un protocolo para saber cómo actuar en estos casos”. Poco después se hizo presente en la escuela la madre del nene, quien explicó que el arma le pertenecía a su hermano, es decir, el tío del menor.

Pero se trata de un hecho aislado, ya que tan solo casi cuatro semanas atrás trascendió un video de un nene que juega con un arma y amenaza a una mujer que está frente a un espejo. "Tengo una sorpresa para vos", se escucha al alumno, con voz distorsionada, que avanza y le apunta a la nuca. Casi de forma inmediata y en tan solo una maniobra, la mujer desarma al menor y hace como que le dispara.

En aquella oportunidad, la madre del alumno pidió "disculpas" en el grupo de "mamis" en WhatsApp. "Me he enterado que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder. Me disculpo nuevamente", manifestó la mujer.