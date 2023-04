Terror en Santiago del Estero: organizaba fiestas en su casa para que grupos de hombres violaran a su esposa

Una historia de película sorprendió a los habitantes del departamento de Avellaneda, en la provincia de Santiago del Estero. Una mujer de 31 años denunció a su marido de 36 años porque la golpeaba y torturaba todos los días. Además, la víctima contó que su marido organizaba fiestas en su vivienda para que diversos grupos de hombres la violaran durante toda la madrugada.

En su denuncia, la mujer contó que pudo escapar de la vivienda por un descuido de su pareja violenta y relató que el hombre le pega trompadas y patadas que habían dejado heridas en todo su cuerpo. Además denunció que la torturaba de diferentes maneras: desde darle baños con agua helada hasta mantenerla despierta con un reflector.

Dentro de esas torturas también se encontraba la violación por parte de distintos grupos de hombres, siempre delante de su esposo, quien la obligaba a tener sexo con desconocidos porque a él le daba “placer”. A raíz de eso, la mujer presentó heridas de distinto tipo tanto en la vagina como en su ano. Los investigadores creen que, en muchas ocasiones, el hombre la ofrecía en diferentes grupos de redes sociales vinculados a la prostitución.

“Me obliga a tener sexo con dos o tres hombres más. Dice que es una fantasía. Casi siempre son cuatro a la vez. Lo tengo que hacer para complacerlo”, dijo la mujer, mientras lloraba, en la comisaría más cercana, a la que llegó en estado deplorable ya que esa misma madrugada había sido sometida por dos grupos de hombres diferentes, según contó.

Y continuó con el calvario que vivió durante los últimos meses, en el que declaró: “Como siempre me negaba, me pegaba: piñas, agua helada, me obligaba a dormir desnuda, o me prendía un reflector en la cara...”. Y completó: “Al comienzo, pensé que bromeaba. Pero no tenemos hijos y él empezó a ponerse como loco”.

En otra parte de su relato, la mujer, que se encuentra internada en un hospital de la zona ya que fue sometida a diferentes estudios para desestimar que sufra cualquier tipo de enfermedad venérea o infección, dijo: “A casa siempre llegaban hombres que no conocía, porque él los invitaba. Y como me negaba, me pegaba y se salía con la suya. Lloraba y estoy segura que esos hombres sabían que yo me negaba y de todos modos me abusaban”.

Además de los estudios de rigor, la mujer tenía más de 25 heridas en diferentes partes de su cuerpo que son tratadas por los médicos. La causa quedó a cargo de la fiscal Cecilia Rímini, quien ordenó la detención del acusado por 15 días, la cual fue avalada la jueza de Control y Garantías local, Gladys Liliana Lami.

En princpio, el hombre fue imputado por el delito de “lesiones calificadas agravadas por el vínculo”. En tanto, la Policía busca a los diferentes hombres que habrían violado a la mujer en múltiples encuentros organizados por el violento. La víctima habría reconocido a varios ya que eran amigos de la familia y tenían esposas e hijos. Serían detenidos en las próximas horas.