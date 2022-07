Thelma confirmó que se reanuda el juicio y que Darthés declarará en octubre

Finalmente, el juez federal de San Pablo, Brasil, Ali Mazloum, a cargo del juicio en el que fue acusado Juan Darthés de violar aThelma Fardín en 2009, cuando entonces ella era menor de edad, rechazó el pedido de la defensa del actor de postergar una vez más el reinicio de las audiencias y la propia actriz anunció este jueves que lograron que en septiembre se reanude el juicio por abuso sexual. "En septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y luego de cuatro años (el actor) va a declarar ante la Justicia el 20 de octubre. Luego de cuatro años va a declarar en sede judicial. Es un momento bisagra para mí y espero que histórico para todas las personas que se animan a declarar por abuso sexual”, contó.

Acompañada por sus abogados Carla Junqueira de Brasil, y Martín Arias Duval de Argentina, Thelma brindó una conferencia de prensa para contar las novedades de la causa. “Queremos resaltar cuatro años de lucha incansable en un contexto tan complejo. Thelma no estuvo sola y se contó con la colaboración de tres ministerios públicos fiscales que recibieron la denuncia y produjeron prueba, considerando que había mérito para avanzar en la acusación”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina al abrir la charla y dijo que el caso de la actriz era “emblemático”.

Fardín denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior. En septiembre el juicio se reiniciará, el actor deberá declarar y en seis meses a más tardar, estiman que podría haber sentencia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo anuló el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor, contrariamente a lo que indica la publicación viral. “El juicio no se anuló. La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio, que es lo que más quiero”, contó Thelma. Según su postura, la defensa de Darthés busca dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". “Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio", había publicado Thelma.

Lo cierto es que durante la conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional (AI) reflexionó que se debe "pensar cuáles son las garantías para las víctimas", y sostuvo que "hasta acá", para ella, el proceso "no fue reparador, fue violento y doloroso conmigo y con mi entorno". Además, consideró que “nos acercamos a un cierre en el que la Justicia va a decir en qué modo se posiciona frente a este momento histórico que hemos logrado gracias a la valentía de muchas mujeres” y destacó que su caso "no se trata de venganza sino de encontrar el camino de sanar". "Somos muy pocas las que tenemos estas herramientas para poder avanzar", explicó.

Y agregó: "Va a ser un ejemplo en qué lugar va a estar posicionada la Justicia porque lo que hay es un altísimo grado de impunidad, y si no hay ejemplos de cómo conseguir Justicia es muy difícil incentivar a las personas a contar sus historias. Veo intensión de retroceder en conquista de derechos, la noticia es que logramos la reanudación del juicio, en septiembre serán tomadas las testimoniales que faltan y en octubre por primera vez va a hablar ante la Justicia Juan Darthés, en el momento que él y su defensa lo quisieron. Será el 20 de octubre, es la primera vez que va a hablar en sede judicial. Es un momento bisagra para mí".

En su descargo, Thelma destacó que se aproxima al momento en que la Justicia "al fin dirá de qué modo se posiciona gracias a muchas personas que se animaron a denunciar cumpliendo con un camino que es importante, el de la Justicia, que es difícil, somos sometidas a una burocracia". "Tuve acompañamiento para poder hacerlo en primera instancia a Nicaragua y ahora avanzar en un juicio en Brasil. Darthés logró dilatar el momento de hablar, lo hace cuándo quiere y en dónde quiere a pesar de que cuestionó el fuero federal. Él se prófugo, por eso vamos a Brasil, y logra declarar donde decidió radicarse, están sus garantías, pero hay que pensar la forma de darle garantías a las víctimas”, dijo.

Por último, sostuvo el proceso judicial no fue reparador para ella, sino violento. “La Justicia tiene que ser una salida y no un laberinto más en el que nos meten además de lo doloroso que nos tocó vivir. Pidieron que yo no sea parte del proceso”, explicó y afirmó que el proceso fue “una carrera de obstáculos y resistencia”. El proceso judicial empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo, Brasil. El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado. Esta resolución fue apelada por Thelma y repudiada por las organizaciones de mujeres logrando que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico.