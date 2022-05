Thelma Fardin denunciará a Darthés ante la ONU y apuntó contra Canosa: "Editorializa sobre mentiras"

Durante los últimos días de la semana pasada, el nombre de Juan Darthés se convirtió en tendencia en las redes sociales a partir de una noticia que circuló con fuerza y que indicaba que el juicio en el que fue acusado de violar a la actriz Thelma Fardín en 2009, cuando entonces ella era menor de edad, había sido declarado "inválido" por la justicia de Brasil. Esta información estaba sustentada en el descargo contra la justicia del país vecino que había hecho días atrás la propia Thelma a través de su cuenta de Instagram. “Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia es esta porquería aberrante y para nada reparatoria”, había disparado la actriz.

En aquella publicación, Thelma sostuvo que el juez de Brasil, Ali Mazloum, aceptó el pedido de la defensa de Darthés para seguir dilatando las audiencias que faltan para terminar el juicio. “Evidentemente no quieren llegar al final. Esto pone en juego la prescriptibilidad del delito. ¿Cuánto hay que resistir? ¿Cuánto hay que soportar? ¿Cuántas son las pericias suficientes? ¿Cuánto el escarnio al que pueden someterte? A vos, la víctima”, cuestionó.

Lo cierto es que Carla Junqueira, la abogada de Thelma en Brasil, explicó que el proceso fue suspendido hasta que juzguen el recurso que presentó la defensa. “No es un fuerte revés en favor de Darthés, lo que pasó es que ellos presentaron un recurso contra la última decisión del Tribunal que asentó la competencia en la Justicia Federal”, dijo en una entrevista con Las Bravas.

Y agregó: “Ellos siguen peleando por la competencia de la Justicia ordinaria, porque es una forma de no entrar en la parte de mérito. Hace un mes habíamos logrado la competencia Federal para seguir el camino del juicio penal”. Además, la letrada insistió en que la defensa de Darthés pidió la suspensión del juicio para dilatarlo, afirmó que el acusado "no quiere presentarse" ante la Justicia” y criticó que nunca se haya presentado frente a la Justicia de ningún país.

A pesar de esta aclaración, muchos medios se hicieron eco de esta noticia simplemente porque recorrió de manera errónea las redes sociales y, claro está, Viviana Canosa no fue la excepción. La conductora ya había sido criticada semanas atrás por varias fake news que lanzó en su ciclo de A24. De manera contundente, Thelma cuestionó el rol de conductora de Canosa, manifestó que "editorializa sobre mentiras" y la acusó de "no tener un mínimo respeto ni siquiera por su audiencia, por lo que le está contando no es cierto". Recordemos que a comienzos de año, Canosa había apuntado contra Actrices Argentinas y contra Thelma a raíz de su escándalo con L-Gante.

El fuerte enfrentamiento entre la periodista y el músico, que de las redes sociales había pasado al ámbito judicial, terminó exponiendo las diferencias entre Canosa y el Colectivo de Actrices Argentinas. "Si fuera Thelma Fardín me defenderían, pero como estoy del otro lado, que me joda", había lanzado la conductora de Viviana con vos en aquella oportunidad.

Sentada en SDTV, programa que conduce Jorge Rial, Thelma señaló que no se siente interpelada por Canosa, aunque fue mucho más contundente al referirse a las falsas noticias que dieron por verdaderas en el ciclo de A24. "Tienen una necesidad de sembrar esa sensación de que atravesamos una situación invivible", sostuvo la actriz.

Y sumó: "Como si el resto del mundo estuviera ajeno a haber pasado una pandemia, estar viviendo una guerra, lo que pasa con el trigo. Como si estuviéramos escindidos de una realidad mundial. El sistema puede estar agotado, estoy completamente de acuerdo, pero ese ánimo no lleva a ningún lado ni hay nada constructivo ahí. Ni hablar de la falta de rigor periodístico. Yo me siento un ratito en un programa de televisión y siento una responsabilidad enorme porque lo que vaya a transmitir esté más o menos a la altura de 3 o 4 personas que puedan sentirse identificadas, la responsabilidad de sentarse todas las noches, editorializar, y editorializar sobre mentiras. ¡Es increíble!".

En ese sentido y en relación a las fake news, Thelma remarcó que "hay una falta de respeto a quien está consumiendo del otro lado". "En el medio entra, así como te mandan ese mensaje, alguno prende. Y además esto que pasa de que uno tira, tira y tira, y después la desmentida nunca es tan fuerte como la llegada de la noticia falsa y lo que queda impregnado en la cabeza de todos", afirmó.

Sin embargo, Fardín se detuvo en otro punto y pidió "no caer en el cinismo de ignorar que hay mucha gente interesada en este tipo de discursos". "No podemos hacernos los que no sabemos o no nos enteramos que la charla de Canosa y Milei en el Feria del Libro contó con tanta participación de gente, que agotó entradas, que esas cuestiones existen y que por algo pasan", concluyó.

Fardín denunció en 2018 a Darthés por violación ante la Fiscalía de Nicaragua por el delito ocurrido allí en 2009. En ese entonces, ella tenía 16 años y él 45, y formaban parte del elenco de la serie televisiva “Patito Feo”. El juicio comenzó en noviembre de 2021 ante la justicia federal de Brasil, ya que si bien la Constitución de ese país no permite la extradición de nacionales, el Código Penal habilita el procesamiento en su territorio por crímenes cometidos en el exterior.

El 7 de febrero de 2022 un tribunal federal de San Pablo anuló el juicio y determinó por mayoría que debía realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal. Lo cual no significaba la absolución del actor, contrariamente a lo que indica la publicación viral. “El juicio no se anuló. La gran estrategia es que se juegue con los tiempos para que esto prescriba y que entonces no lleguemos a un final en el juicio, que es lo que más quiero”, contó Thelma.

Según su postura, la defensa de Darthés busca dilatar el procedimiento para ganarle "por cansancio". “Resulta muy evidente que lo que hay es una intención de que esto se dilate, ganarme por cansancio, hacer que en el camino me quiebre, y que además la causa prescriba y él no tenga que cumplir esa condena. Vamos a presentarnos ante la ONU, en Ginebra, con la asociación de Estela de Carlotto, que se ocupa de que se cumplan los derechos del niño, para reclamar que se haga justicia, porque estamos hablando de la integridad sexual de una niña, porque en ese momento yo era una niña y el caso contempla lo que tiene que ver con los derechos del niño”, cerró.