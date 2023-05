Thelma Fardín habló sobre Darthés tras la absolución: "Si me hubiese violado 68 días después, estaría preso"

Hace cinco años pasó un hecho histórico y movilizante en la vida de Thelma Fardín. Después de años de sufrimiento y de guardarse una pesadilla en su memoria, sin poder hacerlo público y sin poder redactar anta la justicia lo que le tocó vivir a sus 16 años, en diciembre del 2018, junto al colectivo de Actrices Argentinas, pudo denunciar que fue abusada sexualmente por Juan Darthés.

Llena de coraje, en búsqueda de justicia, Fardín denunció a Darthes por un hecho ocurrido en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y el 45, mientras ambos participaban de una gira de la telenovela Patito Feo. En la misma, él era uno de los adultos responsables para cuidar al grupo de chicos y adolescentes que viajó.

El hecho fue tan expuesto que el actor huyó del país y desde aquel momento hasta la actualidad, que se encuentra viviendo en Brasil alejado de todas las opiniones del público, de todo lo que sucede en Argentina y alejado, en parte también, de la causa que lo tiene como protagonista.

A partir de ahí, Thelma decidió mostrarse de pie durante todos estos años que pasaron, batiendo su lucha en busca de justicia por la pesadilla que atravesó, mientras la justicia no daba indicios de nada de lo que podría ocurrir, hasta que el sábado le llegó la peor noticia: Darthés bue absuelto por el delito de violación por parte de la Justicia brasileña.

El domingo por la tarde, la ex Patito Feo decidió brindar una conferencia en la sede de Amnistía Internacional Argentina, en la cual estuvo acompañada junto a sus abogados y a algunas participantes del Colectivo de Actrices, para hablar sobre la absolución, y cómo lo tomó. Ante ello, aseguró: “No me van a quebrar, esto no termina acá”. Además, confirmó que apelará a la absolución y pidió que las víctimas “no se callen más”.

Al día siguiente, brindó una entrevista a Intrusos, en donde apuntó directamente ante la Justicia de Brasil. “Por supuesto muchas veces la Justicia es el último bastión al que podemos acceder. En Brasil, el 1% de los casos de abuso sexual son condenados. Yo sabía que iba a la guillotina. Cuando te dicen: ‘Tenés que apostar, tenés el 99% de posibilidades de perder, ¿jugás igual?’. Yo estoy tan confiada de mi verdad que dije ‘sí'”, indicó.

En cuanto a la defensa que presentó Darthés, la actriz aseguró que hicieron todo para “dilatar el momento de la sentencia” y que hubo mucha “desigualdad de condiciones”, a tal punto de que el juez que dictó el fallo, no fue el mismo que escuchó su relato de cinco horas.

Asimismo, en cuanto a la justicia de Brasil, a la hora de hablar firmemente del fallo, Carla Junqueira, una de las abogadas de Thelma, que se encontraba en el canal junto a ella, explicó el cambio en el Código Civil de Brasil, que hace que el denunciado por abuso sexual con acceso carnal, no sea condenado.

“El hecho ocurrió en 2009, todo lo que era abuso sexual libidinoso sin penetración no era considerado violación. El episodio ocurrió en mayo y la ley cambió en octubre, con vigencia a partir de 2010. O sea que si hubiese pasado en 2010, era una condena de hasta 30 años. Con ese mismo fallo en la Argentina, él estaría preso”, contó.

Y sobre lo mismo, Thelma arremetió: “Si me hubiese violado 68 días después, Juan Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años”.

“El nivel de demencia… La gente diciendo que yo mentía pero no, fue el propio juez que en un fallo absolutorio dice que todo lo que dije está comprobado, que solo le queda la duda sobre el acceso carnal, y frente a eso tenía que absolver al acusado”, comentó.

“Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”, afirmó y confirmó que apelará.

Sobre cómo ponen en duda su palabra, solamente porque no hay pruebas audiovisuales de que el hecho sucedió y por eso mismo no quieren sentenciar a prisión al denunciado, manifestó:

“Yo me pregunto cómo se prueba estos delitos que suceden en la oscuridad. Entonces, cuando te abusen, ¿deberías filmarte con el celular para que quede la prueba? Porque si no, es tu palabra contra la de él, y en esa confrontación de hechos, le creen al victimario. Me duele, me angustia, me da impotencia porque llevo años luchando y el escrutinio sobre mí ha sido insoportable, pero no voy a parar para que este mundo sea un poco más justo”.