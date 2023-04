Tiene 11 años y le pegó un culatazo a la maestra: “El arma no era letal”, dijo la directora del colegio

La violencia y la delincuencia llegó a los colegios y eso resulta imposible de tolerar. Un alumno de once años amenazó a una docente y le pegó un culatazo con un arma propia. Desde allí, los padres de la Escuela Primaria Nº 55 de La Plata se quejaron y visibilizaron la situación en las redes sociales, por lo que la directora de la institución salió a dar un comunicado: “Se realizó la denuncia en la comisaría y se retiró el arma que no era letal”.

El último viernes, y al grito de “Te aplico mafia guacho eh! Esto es enserio, esto no es de juguete, esto es gigante. Sabes cómo llevo esto a la escuela y les aplica a todos mafia. Le meto un tiro a la profe acá”, un menor de once años llevó a la escuela un arma, amenazó a sus compañeros y le pegó un culatazo a una docente. Desde que esto ocurrió, diversos padres de alumnos se han manifestado y pedido a los directivos que “hagan algo” ya que tiene un historial por ser “conflictivo”.

Sin embargo, desde la primaria ubicada en La Plata, elaboraron un informe judicial que relató lo ocurrido. Por su parte, Lorena, la directora del establecimiento educativo, expresó: “Se procedió llamar a la familia y se le informó a la mamá que desde la escuela y se le explicó el protocolo de intervención de situación de conflicto en el espacio escolar y que se trabajará en el mismo en el marco de las pautas institucionales de convivencia”.

Además, la autoridad del lugar aseguró que tomó el compromiso de cuidar a todos los alumnos, puntualmente al acusado, para que esto no vuelva a ocurrir: “Se pidió colaboración y compromiso desde la familia y mantener una mirada atenta para no poner en riesgo al niño ni al resto. Se realizó la denuncia en la comisaría y se retiró el arma que no era letal, según figura en el acta policial”.

Cabe destacar que en las últimas horas, una madre de un compañero del menor acusado habló y manifestó su descontento con el accionar de los docentes: “El viernes vino este chico al colegio, trajo un arma, le pegó a la maestra y amenazó a varios compañeros. Hizo como que era real y le gatilló a algunos de los compañeros. El chico ya era conflictivo porque el año pasado molestaba a otros nenes”, expresó Analía en Radio Mitre.

“Yo creo que el colegio con los chicos que son conflictivos y tiene problemas familiares no hace lo que tiene que hacer realmente. Interviene la asistencia social y la psicopedagoga pero no están atrás del chico. Al chico lo mandaron de vuelta al aula mientras los demás nenes estaban aterrados por lo que había pasado. “Si no nos contaban nuestros hijos, jamás nos hubiésemos enterado. Es una locura. Se nos heló la sangre cuando nos contaron lo que pasó”, cerró la madre de un alumno del lugar.